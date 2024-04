AS najavio spektakl između Reala i Cityja: ‘Ističe se izostanak Modrića’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Images

Od 21 sat na rasporedu su dva četvrtfinalna susreta Lige prvaka, između Arsenala i Bayerna te između Real Madrida i Manchester Cityja.

Španjolski mediji najavljuju utakmicu na Santiago Bernabeuu kombinirajući postavu koju će Carlo Ancelotti suprotstaviti Pepu Guardiolu. Pritom su se naravno dotakli i Luke Modrića za kojeg AS navodi da ga Ancelotti neće staviti u početni sastav.

“Ističe se izostanak Modrića, ali to više i nije potpuni šok. Hrvat ima sporednu ulogu u ovoj sezoni, no postavljalo se pitanje njegovog statusa u velikim utakmicama. U ovom slučaju to nije tako”, piše AS.

Modrić igra u Realu od 2012., a s Kraljevima je između ostalog osvojio i pet naslova u Ligi prvaka. Kapetan Vatrenih s Realom ima ugovor do kraja sezone te još nije poznato hoće li ostati ili otići iz Madrida.