Ademi: Poraz od Bayerna je probudio inat u nama

Ispred kapetana Arijana Ademija je 106. europski nastup u dresu Dinama.

Ademi se složio s trenerovom tvrdnjom kako je pobjeda protiv Lokomotive vratila samopouzdanje momčadi. Dodao je i kako momčad želi pokazati da je težak poraz u Munchenu bila tek loša večer.

“Poraz je probudio inat u nama, želimo pokazati kako je to bila loša večer, vjerujem da će tako i biti.”

Dodao je kako je u fizički dobrom stanju.

“U dobrom sam stanju, ozljeda zadnje lože me poremetila, bacila unazad, ali sada je sve bolje.”

Ademi smatra kako je momčad sposobna ponoviti sjajnu večer kada je u Zagrebu pala Atalanta sa 4-0, a momčad Dinama tada je vodio upravo Bjelica.

“Bio je to poseban osjećaj, večer koju ću pamtiti cijeli život. Bila je to nevjerojatna noć, vjerujem da to ova ekipa može ponoviti,” poručio je Dinamov kapetan.