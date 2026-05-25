VIDEO / Spursi razbili Oklahomu za 2:2 u seriji, briljirao Wembanyama

San Antonio Spursi su sinoć kod kuće u četvrtoj utakmici finala Zapadne konferencije s uvjerljivih 103:82 nadigrali Oklahoma City Thunder i izjednačili na 2:2 u seriji na četiri pobjede.

Predvodio ih je Victor Wembanyama s 33 poena, osam skokova, pet asistencija, tri blokade i dvije ukradene lopte. De’Aaron Fox je za San Antonio, koji nije izgubio tri uzastopne utakmice cijele sezone, postigao 12 poena, 10 skokova i pet asistencija. Stephon Castle i Devin Vassell dodali su po 13 poena.

Shai Gilgeous-Alexander je bio najbolji kod Oklahoma Cityja s 19 koševa i nijedan drugi igrač Thundera nije zabio više od 12 poena. proveo je cijelu četvrtu četvrtinu. Isaiah Hortenstein je ubacio 12 koševa a Isaiah Joe 11.

Spursi su rano preuzeli kontrolu i u jednom su trenutku vodili s čak 25 poena razlike. Otprilike minutu prije kraja prvog poluvremena, Oklahoma City je smanjio zaostatak koji je u prvoj četvrtini iznosio čak 15 poena na pet poena. No, Spursi su u zadnjoj minuti zabili sedam koševa i povećali vodstvo na 12 na poluvremenu (50-38). Na početku treće četvrtine Spursi su napravili seriju 20-7 i završili je rezultatom 78-60.

Spursi su ograničili Thunder na 33 posto šuta iz igre, uključujući 6 od 33 trica (18 posto).

Serija na sedam utakmica vraća se u Oklahoma City u utorak za petu utakmicu.

