VIDEO / Ovo se rijetko viđa: Amerikanac išao baciti alley-oop, a pogodio koš sa svoje polovice!

U utakmici 29. kola košarkaške Eurolige između Hapoela iz Tel-Aviva i Milana viđen je nevjerojatan potez. U završnici prve četvrtine, napad izraelske momčadi započeo je Amerikanac Collin Malcolm te primjetio Jonathana Motleyja kako se otvara u protivničkom reketu. Malcolm je odlučio potražiti Motleyja alley-oop dodavanjem sa svoje polovice. Atraktivan pas nije završio na zamišljenom mjestu, već je 28-godišnji Amerikanac pogodio ravno u koš! Pogledajte i uvjerite se sami.

