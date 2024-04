VIDEO: Kukoča napali zbog izjave o Jokiću, otkrivamo što je stvarno rekao

Podijeli :

Legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč nije rekao da Nikola Jokić nije najbolji igrač s ovih prostora, kao što su pisali sportski mediji.

Kukočeva navodna izjava popraćena je brojnim komentarima, ne samo domaćih, već i svjetskih medija, no istina je da su pojedini mediji izvukli dio intervjua za Sport Klub iz konteksta.

Kako bismo otklonili svaku nedoumicu o tome što je legendarni košarkaš zapravo rekao, njegov odgovor prenosimo u cijelosti, a i u video formi na početku teksta.

“Sada se igra drugačija košarka, statistika je puno kompletnija nego u naše vrijeme. Sada imaju mogućnost igrati značajnije uloge nego što smo mi mogli. Lani sam izjavio da mislim da Jokić još uvijek nije bolji od Divca, Rađe i Sabonisa… I stvarno to mislim. Ne kažem da neće biti, on to sada pokazuje i recimo netko tko ga sada gleda i utakmice Vlade u Lakersima, Dina u Bostonu, Sabonisa sa 30 i nešto godina, rekao bih o čemu ti pričaš, smiješno je uspoređivati. Ali oni koji znaju, koji su pratili Vladu iz Prijepolja, u Partizan, u Lakerse, znaju koliko je napredovao kao igrač, kakav je igrač bio i kakve su mu bile mogućnosti. Ako sada staviš Vladu u tu momčad, on zna napraviti ista takva dodavanja, zna igrati leđima, vidi isto, predviđa, može pucati izdaleka. Dino je jedan od prvih igrača koji je skakao u obrani kao četvorka i trčao kontru i zakucavao na drugoj strani, bio je stvarno aktivan, bio je pomoć u pick’n’rollu s bekovima, nižim igračima. Sabonisa uopće ne treba spominjati, mislim da je jedan od najboljih europskih igrača ikada, da nije imao problema s ahilovim tetivama i koljenima bio bi među najvećima ikada, uz Olajuwona i Shaquillea”, rekao je Kukoč.

Naime, Kukoč niti jednom nije rekao da Jokić nije najbolji igrač s ovih prostora, jer se to pitanje nije ni postavljalo. Naime, u svom odgovoru legendarni košarkaš pojasnio je svoj stav o Jokiću uspoređujući svoju i sadašnju eru u NBA.

Kukoč je u ekskluzivnom razgovoru za Sport klub govorio o brojnim temama, kako ga Dennis Rodman nije prepoznao, kakvi su bili treninzi s profesorom Aleksandrom Nikolićem, sukobu Michaela Jordana i Scottieja Pippena. Otkrio je i što zapravo misli o Jokiću:

“Jokić je najbolji igrač u zadnjih nekoliko godina, osvojio je prvenstvo, on je MVP… Ako ga usporedite s bilo kojim drugim igračem, reći ćete da ima bolju ‘atletiku’ od Jokića, spretniji je od njega, on je jači… Iako je dosta napredovao u zadnjih nekoliko godina što se toga tiče, ali njegova glava, njegovi ‘kolutići’ se stalno vrte, on predviđa, on vidi, on manipulira sam sa sobom. On dovodi igru ​​u svoju brzinu koja mu odgovara, a u toj brzini brže razmišlja, brže reagira, pametniji je od svih i onda se pitaš je li moguće da on to radi, da u svakoj utakmici ima triple double… Ali s 30 poena, 15-20 skokova, 15-20 asistencija, sve to dolazi iz njegove glave”, otkrio je Kukoč.

Kukoč je u Beogradu boravio na premijeri filma “Magična sedmica” u produkciji Sport kluba, a nakon njenog završetka on i Sabahudin Topalbećirević ispraćeni su višeminutnim aplauzom i ovacijama. Film o legendi jugoslavenske košarke uskoro ćete moći pogledati ekskluzivno na Sport Klubu.

