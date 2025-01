Toni Kukoč ekskluzivno za SK zašto je posjetio Abu Dhabi u društvu Rađe i Divca: Euroliga je posebna…

Podijeli :

AP Photo/Jessica Hill via Guliver

Toni Kukoč i Dino Rađa dobili su čast da budu promotori Eurolige u Abu Dhabiju. Za SK je Kukoč otvoreno pričao zašto dan-danas obožava Euroligu

Od prije je poznato kako će se ove sezone po prvi puta u povijesti Final Four košarkaške Eurolige igrati izvan Europe.

Ta vijest je odjeknula širom Europe kao bomba tako da ljubitelji košarke već polako planiraju izlet u Abu Dhabi od 23. do 25. svibnja.

O tome se službenim kanalima oglasio i predsjednik Eurolige Dejan Bodiroga:

“Zahvaljujem gradu na ukazanom povjerenju. Dolazak Final Foura u Abu Dhabi ambiciozan je projekt i sjajna prilika za predstavljanje atmosfere Eurolige novoj publici. Ovo partnerstvo našim vjernim navijačima jamči novo iskustvo u jednom od najmodernijih gradova u svijetu. Zajedno ćemo realizirati još jedan vrhunski događaj koji će podići Euroligu u nove visine”, kazao je Bodiroga koji je imao veliku želju da se među promotorima ovog spektakla u Abu Dhabiju nađu i velikani kojima se on divio kao mlad igrač. U prvom redu to su Toni Kukoč, Vlade Divac i Dino Rađa koji su postali promotori Final Foura u Abu Dhabiju.

Prije nego je krenuo put Bliskog istoka za Sport Klub je Kukoč rekao nekoliko riječi:

“Drago mi je da su me kontaktirali ljudi iz Eurolige i veselim se što ću biti na spektaklu u petom mjesecu s dragim ljudima s kojima sam godinama igrao zajedno, s Dinom i Vladom“, kazao je za SK Kukoč koji je sa splitskom Jugoplastikom tri puta bio prvak Europe.

Kukoč, Rađa i Divac zajedno pozirali ispred jedne od najznačajnijih svjetskih građevina

Od prije je poznato kako je Kukoč, koji ima tri NBA naslova s Chicago Bullsima, često znao reći kako mu je sustav Eurolige draži. Jer ne pobjeđuje uvijek favorit…

“Da, Euroliga je posebna po tome što na Final Fouru imaš jednu utakmicu i ne mora uvijek najbolji osvojiti titulu. Jednostavno u tom danu najbolji pobijedi i to je tako. No, NBA je druga priča i možda je pravilnije igrati na sedam utakmica, jer onda stvarno možeš reći tko je bolji. No, ja sam ljubitelj Final Foura jer ima tu posebnu draž, slično kao na NCAA završnom turniru sveučilišta.”

Tri puta ste bili prvak Europe, a poznato je kako niti jednom niste bili favoriti. No, sva tri puta ste šokirali velikane?

“Ne da 1989. nismo bili favoriti nego smo bili četvrti po šansama. Mislilo se tad da će slaviti Barcelona ili Maccabi, ali smo uspjeli pronaći način da uzdrmamo velikane.”

Poseban priča je vaš treći naslov kad je Jugoplastika ostala bez Duška Ivanovića, Gorana Sobina i Dina Rađe, a otišao je i trener Božo Maljković?

“Meni je taj naslov prvaka Europe puno, puno vrjedniji od prva dva. Kako da vam kažem, bbilo ga je puno teže osvojiti. Bili smo složna ekipa, a Spiker (trener Željko Pavličević, op.s.) je to sve uspio posložiti. Ali o tome sam pričao milijun puta. Sad ću eto na Final Fouru uživati kao gledatelj”, završio je Kukoč.

