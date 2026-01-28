Sprema se bomba u NBA-u! Giannis i Milwaukee se rastaju, trade bi se mogao dogoditi u sljedećih tjedan dana

Podijeli :

AP Photo/Eric Gay via Guliver

Samo je pitanje vremena…

Već neko vrijeme kruže nagađanja da bi grčka superzvijezda mogla potražiti novu sredinu, a sada je jasno da je takav rasplet gotovo neizbježan. Dvostruki MVP spreman je za novo poglavlje u karijeri, a Bucksi su se okrenuli tržištu i spremni saslušati ponude do 5. veljače, kada istječe rok za razmjene.

Ostale franšize odmah su krenule agresivno, pa telefoni u Wisconsinu ne prestaju zvoniti, prenio je ESPN-ov insajder Shams Charania. Ako do dogovora ne dođe do početka sljedećeg mjeseca, razlaz dosad neraskidive veze mogao bi se dogoditi tijekom idućeg ljeta, uoči nove sezone.

Ulje na vatru dodao je nedavni izvještaj kako je Giannis skoro prekinuo dugogodišnju suradnju sa svojim agentom Alexom Saratsisom jer još uvijek nije uspio dogovoriti trade koji bi zadovoljio grčku zvijezdu. Također, spominje se kako Rich Paul, jedan od najutjecajnijih NBA agenata želi privući Giannisa u svoju Klutch Sports agenciju.

Giannis Antetokounmpo donio je Milwaukeeju NBA naslov 2021. godine i prekinuo sušu dugu točno 50 godina. Tada je proglašen i najkorisnijim igračem finala, dok je MVP nagradu osvajao 2019. i 2020.

Bucksi su ga izabrali kao 15. pick na draftu 2013. godine, a cijelu dosadašnju NBA karijeru proveo je u Milwaukeeju. Ipak, sve je izvjesnije da će 31-godišnjak nigerijskog podrijetla nove uspjehe pokušati pronaći u drugoj sredini.

Momčad koju vodi Doc Rivers trenutačno zauzima razočaravajuće 12. mjesto Istočne konferencije s omjerom 18 pobjeda i 27 poraza, nakon tri uzastopna poraza. Prošle sezone u prvom krugu doigravanja lako ih je zaustavila Indiana Pacers, kasniji finalist, s ukupnih 4:1.