Samo na SK: Partizan danas gost u Beogradu, ali ne protiv Crvene Zvezde

Večeras se nastavljaju uzbuđenja u Euroligi, a jednu od utakmica pratit ćemo iz Beograda gdje će Maccabi Tel Aviv biti domaćin Partizanu. Zvezda će dočekati Barcelonu, ali u petak. Ludo duplo kolo Eurolige.

Večeras su na rasporedu utakmice četvrtog kola Eurolige, a iako Partizan igra u gostima, praktički će biti na domaćem terenu. Naime, Maccabi Tel Aviv zbog sigurnosnih razloga igra svoje euroligaške utakmice u beogradskoj dvorani Aleksandra Nikolića, pa će večeras ugostiti Partizan u tom prostoru. Susret počinje u 20:05, a među sucima je i hrvatski sudac Josip Radojković, uz Carlosa Perugu i Huguesa Thepeniera.

Crvena zvezda je trenutno neporažena u Euroligi s omjerom 3-0, dok Partizan traži svoju drugu pobjedu u sezoni, nakon što je na startu izgubio od Baskonije (88:82) i Real Madrida (93:86), ali je u posljednjoj utakmici svladao Bayern (86:78). U ABA ligi, Partizan je u odličnoj formi s četiri pobjede iz četiri utakmice, uključujući pobjede protiv Borca, Subotice, Cibone i Studentskog Centra, a slijedeći protivnik im je Zadar.

Maccabi Tel Aviv trenutno ima omjer 2-1 u Euroligi, s pobjedama protiv ASVEL-a i Anadolu Efesa, te porazom od Monaca. Novi igrač, Saben Lee, predvodio je momčad sa sjajnih 23 poena protiv Anadolu Efesa. U domaćim natjecanjima, Maccabi je stigao do finala Liga kupa i ima pobjedu u jedinoj odigranoj utakmici izraelskog prvenstva.

U dvorani se očekuje nekoliko stotina navijača Maccabija s vlasnicima sezonskih karata, kao i manja skupina navijača Partizana. Pod upitnikom za nastup su Rokas Jokubaitis i Wenyen Gabriel kod Maccabija, te Duane Washington Jr. kod Partizana, no postoji mogućnost da će svi oni ipak zaigrati.

Danas će uz prijenos na Sport Klubu još zaigrati i Alba vs. Fenerbahče, Milano vs Žalgiris, Bayern vs. Paris te veliki derbi i repriza prošlogodišnjeg finala, Real Madrid vs Panathinaikos.

