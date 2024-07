Sesar: Kako protiv Giannisa? Svim dozvoljenim sredstvima

Podijeli :

Hrvatska u nedjelju igra finale olimpijskog kvalifikacijskog turnira protiv domaćina Grčke, a evo što je ususret tom odlučujućem ogledu rekao naš izbornik Josip Sesar.

”Odigrali smo dobru utakmicu, obrambeno možda i najbolju utakmicu u zadnje dvije, tri godine. U prvom dijelu smo igrali pametno u napadu, ali nismo pogađali otvorene šuteve. U trećoj četvrtini smo mogli prelomiti utakmicu, imali smo deset razlike i oni su se vratili u ogled. Pali smo u drugom dijelu sa snagom”, komentirao je Sesar.

Hrvatska je sredinom treće četvrtine ispustila deset koševa razlike, pa se u posljednjem dijelu igre vratila iz minusa, da bi u zadnjih pola minute umalo prokockala naizgled nedostižnih 78:71.

”Komentirali smo u svlačionici kako su se ovakve utakmice u prošlosti znale gubiti, nadam se da smo sada malo promijenili tu karmu i da ćemo ovakve utakmice privoditi u svoju korist”, kaže Sesar.

U finalu u nedjelju od 20 sati na SK4 čeka domaćin Grčka koja je u subotnjem polufinalu razbila Sloveniju.

”Većina naših igrača poznaje Grke. Bitno je da se naspavamo i odmorimo. Grčka je domaćin, favorit, imaju devet igrača iz Eurolige, dva iz Eurokupa i jednog iz NBA-a, to dovoljno govori. No mi idemo hrabro u svaku utakmicu i tražit ćemo svoj put do pobjede.”

A na pitanje kako zaustaviti Giannisa Antetokounmpa, Sesar je odgovorom nasmijao sve prisutne na konferenciji za medije.

“Svim dozvoljenim sredstvima.”

