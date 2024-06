Hezonja: Želim slijediti primjer LeBrona, a sve što mi se događalo naplatit ću s kamatama

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Hrvatska košarkaška reprezentacija izgleda jako dobro u finišu priprema za olimpijski kvalifikacijski turnir u Ateni.

Pobjedama u Opatiji nad Poljskom koju vodi Igor Miličić i Brazilom koji je nedavno opet preuzeo Aco Petrović Hrvatska je uspješno odradila ciklus mini priprema uoči kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre.

Hrvatska u Pireju igra protiv Slovenije 2. srpnja i Novog Zelanda 3. srpnja. U drugoj skupini su Grčka, Dominikanska Republika i Egipat, a samo pobjednik čitavog turnira ide na Olimpijske igre u Parizu.

U obje je te pripremne utakmice sjajan bio Mario Hezonja, pogotovo protiv Brazila kojemu je utrpao čak 39 koševa. Išao bi vjerojatno i preko 40, ali ga je izbornik Josip Sesar izvadio dvije minute prije kraja.

Time je Mario izjednačio drugi najbolji skorerski učinak u utakmici hrvatske reprezentacije koje sada dijeli s Draženom Petrovićem. Dražen je i na vrhu ljestvice s 48 koševa.

“Čast mi je što sam samo ispod Dražena”, rekao je Hezonja nakon utakmice.

Pokušao mu je, kaže, Aco ući u glavu prije utakmice, ali nije uspio.

Uoči dolaska na okupljanje reprezentacije Hezonja je riješio pitanje novog ugovora s Real Madridom iako ga se spajalo s mnogim klubovima poput Panathinaikosa, Partizana, a najozbiljnije i Barcelone.

“Nisam se time opterećivao. Nisam niti mobitel imao sa sobom. To su mediji napuhali. Nema to veze s vama, ali znate kako mediji funkcioniraju. Nisam se opterećivao niti kad sam pregovarao. Čak sam i uživao u toj strani sporta, surađujući s ljudima oko mene, prvenstveno sa svojim agentom.”

U Realu se pronašao.

“Uklopio sam se, to je najjednostavnije objašnjenje. I trener me prihvatio, ali najvažnije je da su me prihvatili ključni ljudi kluba, od predsjednika Pereza nadalje.”

Počevši još i od razdoblja u Unicsu kod Velimira Perasovića, Mario je počeo sazrijevati. I kao igrač i kao osoba. I odlučan je u narednoj fazi karijere maksimalno iskoristiti svoje kapacitete.

“Dolazim iz osobne frustracije onoga što mi se događalo kroz karijeru. To je moje ambicije udvostručilo. Sad sam u dobrim godinama, ali ne mislim izlaziti iz ove forme dok god budem igrao. Fokusiran sam svako ljeto na svoje tijelo, zdravlje i glavu. Uzmite samo LeBrona Jamesa. To su klase od igrača koje se toliko pripremaju i koji jesu to što jesu zbog pripreme i ulaganja u sebe. Želim takve primjere slijediti.”

Nekoć se Hezonju svrstavalo u ladice.

“Vratit ću ja to sve. S kamatama!”

Još važnije za reprezentaciju, Hezonja je sada njezin lider u pohodu na Pariz.

“Kompaktni smo i fokusirani na prave stvari. Poštujemo izbornika i on nas. Lanjsko ljeto nam je fantastično došlo, ali sad dolaze ozbiljne reprezentacije i tu se greške skupo plaćaju. Bilo nam je važno osjetiti profil reprezentacija koje bismo mogli sresti u Pireju poput Dominikanske Republike.”