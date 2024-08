Pravi cirkus: Cibona će u novu sezonu s čak dva trenera

Podijeli :

KK Cibona

Vukovi napadaju hrvatsku ligu sa jednim, a ABA ligu sa drugim strategom na klupi.

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Bariša Krasić dobio je priliku samostalno voditi utakmice Cibone u susretima domaće lige naredne sezone. Krasić je do nedavno obnašao funkciju pomoćnog trenera, a sada je uprava ekipe iz Zagreba odlučila pružiti mu šansu da se oproba i ulozi šefa struke.

Ovaj 203 cm visok Hercegovac je i tijekom igračke karijere nosio dres Cibone i to u dva mandata, od 2001. do 2004. kao i od 2006. do 2008. godine, pa se svakako može reći da je klub osjetio i zna što znači braniti boje nekadašnjeg prvaka Europe.

Novi trener plavih u ABA ligi bit će Amerikanac Chris Tomas. Do ovakve odluke dovelo je inzistiranje sponzora, koji je spreman pokriti troškove plaće novog trenera Cibone, ukoliko to bude upravo Tomas. Vukovi su u ozbiljnim dugovanjima, samo Savezu duguju preko 600 tisuća eura, te tako nisu imali puno opcija nego da prihvate ponudu koja je bila na stolu, pišu Sportske novosti. Strani investitor nije sudjelovao u pitanju rješavanja duga Cibone prema savezu.

Tako je Chris Tomas postao prvi trener Cibone. Inače četrdesetčetvorogodišnji stručnjak veliki je dio svoje trenerske karijere proveo predvodeći koledž timova na različitim sveučilištima diljem Amerike. Ipak, Tomas nije potpuni stranac u europskoj košarci, iako je njegovo jedino iskustvo na starom kontinentu bilo upravo na prostoru Balkana, kada je 2013./2014 godine radio kao pomoćnik u državnom timu Slovenije.

Uslijed tolikog inzistiranja na dovođenju Tomasa, ostaje samo jedno pitanje zašto Amerikanac nije glavni trener u oba natjecanja u kojima klub nastupa, dok bi Krasić trebao biti njegov prvi pomoćnik.

Odgovor na to pitanje povezan je s pravilima hrvatske košarkaške Premijer Lige, koja nalaže da stranac ne može biti prvi trener ekipe, ukoliko u karijeri nema makar jedan osvojen trofej. Američki stručnjak nema ispunjen jedini uvjet, te u nedostatku osvojenih naslova ne može voditi momčad u domaćoj ligi.

Snalažljiva uprava Zagrepčana iz tog je razloga odlučila da povjerenje ukaže svom pomoćnom treneru, pa će tako Bariša Krasić nakon devet godina provedenih na klupi Cibone konačno dobiti priliku da samostalno vodi momčad.