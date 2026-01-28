Prvi čovjek NBA lige: Ljudi iz Londona kažu da ne spavaju zbog NBA-a, žele imati franšizu

Podijeli :

AP Photo/Nate Billings via Guliver

NBA Europe navodno kuca na vrata, a 2027. godine trebala bi i službeno započeti natjecanje pod okriljem najjače košarkaške lige na svijetu. London se pritom ističe kao jedan od ključnih gradova novog projekta.

Upravo zato NBA je i ove sezone dovela jednu utakmicu u London. U najvećoj londonskoj dvorani igrali su Memphis Grizzliesi i Orlando Magic, a liga mašta o tome da se ondje smjesti jedna velika europska franšiza koja bi igrala utakmice novog natjecanja. London Lionsi trenutačno nastupaju u EuroCupu, ali igraju u znatno manjoj dvorani i bez veće posjećenosti.

Unatoč tome, u NBA-u vjeruju da se baš u Londonu može dodatno popularizirati košarka. Posljednjih dana sve se češće spominje kako je Velika Britanija golemo tržište koje europska košarka ne iskorištava dovoljno. Sada je komesar NBA lige Adam Silver za The Athletic poručio da London treba vlastitu franšizu.

„Šetam ulicama i čujem ljude kako mi govore da im je san poremećen zbog naše lige. Mnogi mi prilaze i kažu da bi voljeli imati londonsku franšizu. Nije to samo zbog atraktivnog tržišta, nego i zato što ovdje nema košarkaške momčadi na najvišoj razini. Mnogi u tome vide priliku za stvaranje novog brenda“, rekao je Adam Silver.

Košarka trenutačno nije prioritetan sport u Londonu. Nogomet je, naravno, daleko ispred svih, a Englezi u velikoj mjeri prate i ragbi, kriket, tenis, Formulu 1… Ipak, Silver za The Athletic ističe kako je NBA uvjerena da to može promijeniti.

Inače, britanska vlada i londonski gradonačelnik Sadik Khan već godinama rade na uspostavljanju bliske suradnje s NBA ligom.