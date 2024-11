Novi kapetan reprezentacije: ‘Kada sam počeo trenirati, nisam ni sanjao da će doći do ovoga’

Podijeli :

Dan uoči kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo Hrvatska - Bosna i Hercegovina reprezentacija Hrvatske odradila je trening koji je djelomično bio otvoren za javnost. Na parketu se iskazivalo 15 igrača, s obzirom da se pridruživanje euroligaških igrača Marija Hezonje i Danka Brankovića očekuje nakon sutrašnje utakmice, no tek dvanaestero će sutra predstavljati Hrvatsku u važnoj kvalifikacijskoj utakmici. Reprezentacija u posljednjih dvije godine uglavnom igra u sličnom sastavu po ustaljenom sustavu pa je jedno od glavnih pitanja upućenih izborniku Josipu Sesaru kako su se u rad uklopili Luka Božić i Luka Šamanić.

“Sve su to igrači koji se međusobno poznaju već dugi niz godina. Prvi trening je ipak djelovao malo nabacano, no danas su već malo bolje legle stvari i ja se nadam da ćemo nakon današnjih video analiza spremni dočekati utakmicu. Na sutrašnjem treningu ćemo još ponoviti napade, obrane i njihove eventualne slabe točke. S Lukom Božićem sam cijelo vrijeme u kontaktu, zdrav je, u formi i spreman. Što se tiče Šamanića, nemam nikakve dileme oko njegove igračke kvalitete, najveći mi je problem bila njegova fizička sprema. On posljednjih dana trenira s Cibonom, diže se iz treninga u trening i prilično dobro izgleda. Otkako sam došao na mjesto izbornika ponavljam kako nemamo pravo odreći se ijednog igrača. Ne treba stavljati pritisak ni na koga jer mi kao tim prije svega moramo odigrati dobru utakmicu i prezentirati se na najbolji mogući način”, rekao je izbornik Josip Sesar.

Izbornik se osvrnuo i na nadolazećeg protivnika – Bosnu i Hercegovinu:

“Kako mi imamo svoje probleme, tako i oni imaju svoje. Nemamo Nakića, Filipovića, Brankovića, Hezonju… Momčad BiH od mlađih kategorija igra zajedno i dobro se poznaju. Veliki im je hendikep izostanak Muse za ovu utakmicu, većina je akcija u posljednjem kvalifikacijskom prozoru bila naslonjena na njega. Sigurno je da će morati napraviti drugačiju raspodjelu potrošnje lopti, no poznate su nam individualne kvalitete ostalih igrača i prema tome moramo odrediti način igre.”

Kapetansku traku u sutrašnjoj utakmici ponijet će reprezentativni veteran Filip Krušlin, igrač SIG Strasbourga:

“Velika mi je čast biti kapetanom hrvatske reprezentacije. Kada sam počeo trenirati, nisam ni razmišljao da bi jednom moglo doći do toga. Zbog svima poznatih okolnosti dana mi je ta čast i time se jako ponosim. Očekuju nas dvije teške utakmice, pripremili smo se najbolje moguće, koliko se može u tri dana. Dobra je stvar da je većina ekipe ovdje već neko vrijeme na okupu i mislim da smo spremni.”

Otrkio je i što zna o protivnicima:

“Dobro ih sve poznajem, s većinom sam i igrao. Riječ je o dobroj i kvalitetnoj ekipi, no nema im Muse za prvu utakmicu, vidjet ćemo što će biti s drugom. Radi se o igraču koji nosi 90 posto njihovih napada i to će morati nadomjestiti na sutrašnjoj utakmici. No, ne treba zanemariti ostale igrače koji igraju na dobroj razini i sigurno je da nas očekuje izazovna utakmica.”

Uslijedilo je i novinarsko pitanje o neizbježnom pritisku važne utakmice:

“Pritisak je individualna stvar”, kazao je i dodao:

“Ako čovjek želi pobijediti, uvijek osjeća određeni pritisak, no smatram da taj pritisak ne bi trebao sputavati. Naravno, ponekad se tome i podlegne, no nema razloga da tako bude sutra. Dat ćemo sve od sebe kako bi maksimalno povećali šanse za odlazak na EuroBasket.”

Hrvatska se nalazi u kvalifikacijskoj skupini E, zajedno s domaćinom prvenstva Ciprom, Francuskom i Bosnom i Hercegovinom. Trenutačno je, pobjedom nad Ciprom i porazom od Francuske, na omjeru 1:1 te ju čekaju najvažnije utakmice kvalifikacija – one protiv BiH koja je spletom okolnosti postala direktan konkurent za odlazak na EP.

Sutra, 21. studenog, s početkom u 20 sati u Zagrebu prvi je termin dvomeča, a u nedjelju, 24. studenog u 18 sati, slijedi uzvrat u Sarajevu.

Naime, domaćin Europskog prvenstva Cipar ima zagarantiran prolazak, Francuska je kao viceprvak Europe i srebrna s posljednjih Olimpijskih igara najozbiljniji kandidat za prvo mjesto u skupini, a po troje iz svake skupine prolazi na EuroBasket 2025.

