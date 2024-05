Jokić otkrio dokad planira igrati: ‘Sve ovisi o jednoj stvari’

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Centar Denver Nuggetsa Nikola Jokić kaže da mu je treća MVP nagrada velika stvar, tj. za njegovu košarkašku karijeru.

Jokić je dobio 926 glasova (79 prvih mjesta), drugo mjesto zauzeo je Shai Gilgeous Alexander iz Oklahoma City Thundera sa 640, a treće Luka Dončić iz Dallas Mavericksa sa 566.

“Ne mogu kontrolirati priču, hoću li biti dio rasprave oko MVP nagrade. Bio sam već četiri puta u toj priči, ali to je valjda dobar problem da čovjek ima. Navikao sam”, rekao je Jokić i dodao:

“Prošle godine kada nisam bio MVP i osvojili smo naslov, bilo je puno bolje. To je dug proces, vjerovati u svoje suigrače, i da oni vjeruju u tebe – to je napor cijelog tima koji je doveo do toga da sam ja u središtu pozornosti: vi to ne vidite, ali od obitelji, preko suigrača, razvojnih trenera, glavnih trenera, medicinskog osoblja…”

Obitelj je bila tu kada je Jokić primio nagradu MVP.

“Nisam ih ja pozvao, tko se želi voziti 45 minuta do ovdje. To je poseban trenutak, vjerojatno ću ga pamtiti do kraja života. Ovo je za nasljeđe nakon karijere.”

Na pitanje što najviše voli u košarci, Nikola odgovara:

“Najviše od svega volim se natjecati s najboljima, natjecati se na vrućim gostovanjima, volim stjecati ta iskustva, sudjelovati u velikim utakmicama i velikim trenucima.”

Sada je Jokić jedan od devetorice koji su tri puta osvajali nagradu MVP.

“Kratka je lista i sretan sam što sam dio te grupe momaka, nije loša grupa. Možda ću nakon karijere biti ponosniji na sebe nego sada.”

Jokić kaže da zna koliko znači ljudima u Denveru.

“Ovo će biti moj drugi dom, nadam se da ću doći kad završim karijeru. Imam prijatelje. Npr., u Washington Parku i svi se prema meni odnose s poštovanjem, nitko me ne juri agresivno – vide da sam s djetetom i poštuju me zbog toga. Ljudi u Denveru su sjajni. Da sam odavde, uživao bih u ovom trenutku.”

Nije 29-godišnji Jokić siguran koliko će još igrati.

“Ovisi o tome hoću li moći igrati na najvišoj razini, ne želim štetiti organizaciji ili zauzeti mjesto nekom mlađem. Igrat ću dok god budem mogao na najvišoj razini.”

Denver je u drugom kolu doigravanja izgubio od Minnesote 2:0, a treća utakmica igra se u Minneapolisu u petak i subotu od 3.30.

“Imali smo slobodan dan, sada malo treniramo. Moramo biti psihički uključeni, da budemo spremni,” zaključuje Jokić.