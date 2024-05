Jokić: Minnesota je bila gladnija i bolja ekipa

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver Image

Denver neće obraniti titulu, a Nikola Jokić ponovo nije uspio sjediniti u istoj sezoni pobjednički prsten i MVP priznanje. Srbin ipak sportski čestita Minnesoti na pobedi u sedam utakmica.

“Nismo uspjeli i to je to. Oni su bili gladniji, bolji su i talentiraniji nego prošle godine. Mi nismo bili dobri kao prošle godine, ali to je sve dio procesa”, rekao je Jokić.

Mislite li stvarno da je Minnesota bolja ekipa?

“Možete u to vjerovati i ne morate, ali imali smo sedam utakmica i oni su pobijedili, tako da se može reći da su oni bolja ekipa. Naravno, imali smo svoje šanse, ali kada vas netko pobijedi u sedam utakmica, on je bolji.”

Trener Mike Malone čestitao je Timberwolvesima na zasluženoj pobjedi.

“Nisam čovjek koji traži izgovore. Bolja ekipa je pobijedila. Moji momci su dali sve što sam im tražio. Koliko god da boli, ovu zgradu napuštam uzdignuta čela.”