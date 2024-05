Jokić: Ja sam čudo prirode, samo sam htio pokazati svoju atletičnost

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Nikola Jokić ponovo je pokazao da je trenutno najbolji košarkaš na planeti. Sjajnom igrom u kojoj je upisao 40 koševa, 13 asistencija, sedam skokova, bez ijedne izgubljene lopte, praktički je sam pobijedio Minnesotu 112:97 i donio Denveru prednost od 3:2 u seriji u polufinalu Zapadne konferencije.

Somborac je bio dobro raspoložen nakon dvoboja u kojem je po treći put dobio nagradu za najkorisnijeg igrača (MVP) najjače lige na svijetu.

“Bio je to trenutak koji ću pamtiti do kraja života. Osjetio sam ljubav publike, suigrača, trenera i to je najvažnije”, kratko je komentirao dobivanje najvrjednijeg individualnog priznanja u svijetu košarke.

Protiv najboljeg braniča lige Rudyja Goberta zabio je 40 poena.

“Nije me čuvao samo Gobert. Na meni su se promijenila njih trojica, ako računaš povremenog Andersona i četiri. Samo sam pokušavao biti agresivan i čitati njihovu igru. Večeras sam u tome uspio”, skroman je Jokić.

U petom dvoboju imao je dva zakucavanja i nekoliko nevjerojatnih dodavanja s leđa.

“Ja sam čudo prirode!” Zašto ne bih pokazao svoje nevjerojatne atletske sposobnosti”, rekao je Jokić u šaljivom tonu.

Nakon meča Aaron Gordon rekao je da je Jokić genije, dok je trener Mike Malone uvjeren da je Srbin član Mense, organizacije koja okuplja ljude s visokim IQ-om.

“Oni pretjeruju. Nisam niti genije niti sam član Mense. Zanimljivo”, kazao je Jokić.

Šesti meč između Minnesote i Denvera igra se u Minneapolisu u noći između četvrtka i petka od 2:30.