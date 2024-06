Celticsi blizu naslova, isključeni Dončić opleo po sucima

Podijeli :

AP Photo/Tony Gutierrez via Guliver Images

Košarkaši Boston Celticsa poveli su sa 3-0 u pobjedama protiv Dallas Mavericksa u velikom finalu NBA lige te ih još samo jedan uspjeh dijeli od osvajanja naslova prvaka nakon što su u dramatičnoj trećoj utakmici kao gosti slavili sa 106-99.

Do vjerojatno ključne pobjede Celticse je vodio njihov sjajni dvojac Jayson Tatum i Jaylen Brown. Tatum je postigao 31, a Brown 30 koševa, usto je Brown imao i po osam skokova i asistencija, a Tatum šest skokova i pet asistencija.

I kod domaćih Mavsa glavnu je ulogu imao njihov najbolji dvojac, Kyrie Irving je ubacio 35 poena, a Luka Dončić je dodao 27 uz po šest skokova i asistencija, ali Slovenac je posljednjih 4:12 minuta dvoboja morao odgledati s klupe zbog šest osobnih pogrešaka.

“Ovo je finale NBA lige. Dobiti šest prekršaja u ovakvoj utakmici… Kao da nam nisu dozvoljavali igrati fizički dovoljno snažno. Morat ćemo se bolje adaptirati. Molim vas… Ne, neću reći ništa. Moramo biti bolji”, rekao je nakon utakmice uzrujani Dončić.

Domaći je sastav sjajno otvorio utakmicu, sredinom prve četvrtine poveo sa 25-12 uz po devet ubačaja Dončića i Irvinga. No, kada su njih dvojica prikočila, Boston je odmah iskoristio priliku te se primaknuo na 31-30 do kraja prvog dijela igre. Na poluvremenu je Dallas također imao minimalnu prednost od 51-50 iako su i Irving i Dončić bili sjajni, Irving je do odmora ubacio 20, a Dončić 17 koševa. S druge steane, u sastavu Celticsa u prvom je poluvremenu daleko najbolji bio Tatum koji je ubacio 20.

U drugom poluvremenu “probudio” se Brown, koji je u prve dvije četvrtine zabio tek šest poena, a Boston je ponajprije zahvaljujući njegovim koševima ostvario seriju 13-2 sredinom treće četvrtine kojom je poveo sa 71-61. Nakon što se Dallas malo stabilizirao, pred kraj treće i početkom četvrte četvrtine uslijedila je nova serija Celticsa koji su nakon nešto više od minute igre u završnoj dionici imali velikih 21 razlike (91-70). Činilo se kako je utakmica riješena, ali tako nisu mislili domaćini koji su za samo pet minuta napravili seriju 20-2 i primakli se na samo tri koša zaostatka. Pri tom rezultatu imao je Dallas i tri napada kako bi se još više približio no nije ih iskoristio, a onda se dogodio možda i ključni trenutak dvoboja.

Naime, Brown je krenuo u dribling na vrhu reketa, Dončić mu se našao na putu, došlo je do njihovog sudara, a suci su dosudili prekršaj slovenske superzvijezde. Bio je to isključujući šesti prekršaj Dončića, suci nisu promijenili svoju odluku niti nakon pregleda snimke pa su domaći završnicu morali igrati bez svog najboljeg igrača.

I bez Dončića Dallas je uspio smanjiti na 93-92 te je bio u igri sve do posljednje minte. No, kod vodstva Celticsa 102-98 prvo je Washington promašio otvorenu tricu 48 sekundi prije kraja, a nakon neoprezno izgubljene lopte Horforda novu priliku za povratak svoje momčadi tricom imao je i Irving, ali i njegov šut 25 sekundi prije isteka vremena nije bio precizan. Nakon tih promašaja Celticsi su sigurnim izvođenjem slobodnih bacanja potvrdili pobjedu.

Četvrta utakmica igrat će se opet u Dallasu u noći s petka na subotu, a Boston će u tom dvoboju imati prvu priliku osvojiti naslov. Bio bi to rekordni 18. naslov prvaka za Celticse.

S druge strane, Dallas bi za osvajanje drugog naslova u povijesti kluba morao napraviti ono što nikada niti jedna NBA momčad nije, a to je preokrenuti 0-3 zaostatak u pobjedama. Dosada se 156 puta dogodilo da jedna momčad povede 3-0 i svih 156 puta je ta momčad i prošla dalje.