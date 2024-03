Bogdanović i Zubac solidni u pobjedi, Dallas bez Dončića upisao poraz

Podijeli :

AP Photo/Ashley Landis via Guliver

Košarkaši New Yorka i Los Angeles Clippers upisali su gostujuće pobjede u NBA ligi tijekom noći s četvrtka na petak po srednjeeuropskom vremenu, a hrvatski košarkaši Bojan Bogdanović i Ivica Zubac nisu ostavili duboki trag u slavljima svojih momčadi.

New York je pobijedio u Portlandu 105:93 slomivši suparnika u drugoj četvrtini koju je dobio s 29-16. Bili su to ključni trenuci utakmice u kojoj je New York do pobjede vodio odlični Jalen Brunson. On je utakmicu okončao s 45 poena, premda je imao vrlo loš šut za tri poena 2-10. Prvi sljedeći strijelci New Yorka bili su OG Anunoby i Donte DiVincenzo s 12 poena.

Bojan Bogdanović je s klupe odigrao 14 minuta te je postigao pet poena uz po jednu asistenciju i izgubljenu loptu. Iz igre je Bogdanović pogodio samo jednu od šest lopti, uz 0-2 za tri poena i 2-2 s linije slobodnih bacanja.

Kod Portlanda je najbolji bio centar Deandre Ayton s 31 poenom i 14 skokova.

Los Angeles Clippers pobijedili su u gostima Chicago 126:111. U tom je susretu odlučujuća bila prva četvrtina u kojoj su gosti iz Los Angelesa pobjegli na dvoznamenkastu prednost i potom je čuvali sve do kraja. Ujedno su LA Clippers time prekinuli kratki niz od dva poraza.

Najbolji igrači gostujućeg sastava bili su Paul George s 28 poena, sedam asistencija i pet skokova te Kawhi Leonard s 27 poena i pet skokova. Hrvatski centar Ivica Zubac za LA Clippers je odigrao 32 minute, a ubacio je šest poena uz osam skokova, dvije asistencije i dvije izgubljene lopte. Imao je šut 2-3 uz 2-2 s linije slobodnih bacanja.

Boston, najbolja momčad lige, upisao je četvrtu pobjedu u nizu, odnosno, 52. ukupno ove sezone. Pobijedio je pred svojim navijačima Phoenix 127:112 uz nove odlične izvedbe Jaylena Browna i Jaysona Tatuma. Prvi je postigao 37 poena uz tri asistencije i pet skokova, a potonji je dodao 26 poena uz po pet dodavanja i skokova. Ovaj put ih je odlično pratio iskusni Al Horford koji je postigao 24 poena uz 6-10 za tri poena. Ujedno je Boston matematički osigurao nastup u doigravanju.

Kod Phoenixa su čak četvorica igrača ubacila 20 i više poena, ali bilo je to premalo za najjaču momčad lige. Devin Booker je ubacio 23, Bradley Beal 22, a Kevin Durant i Grayson Allen po 20, dok je Jusuf Nurkić uz osam poena ostvario i 20 skokova.

Nakon četiri pobjede u nizu Dallas je poražen kod Oklahoma City 119:126 što ne treba čuditi jer za goste nije igrao Luka Dončić zbog lakše ozljede tetive. Kod domaćeg Thundera opet je najbolji bio Shai Gilgeous-Alexander s 31 poenom, pet asistencija i devet skokova, dok je Jalen Williams dodao 27 koševa.

Dallas su predvodili Kyrie Irving s 36 poena i 12 asistencija te Tim Hardaway Jr. koji je uz 23 poena imao i devet skokova.

Na domaćem parketu Milwaukee je bio bolji od Philadelphije sa 114:105, a prvo ime domaćeg sastava bio je Giannis Antetokounmpo koji je uz 32 ubačena poena imao sedam asistencija, 11 skokova, ali i sedam izgubljenih lopti. Imao je šut 9-12 te 14-18 s linije slobodnih bacanja.