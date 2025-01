Mršić ostvario prvu pobjedu na klupi Splita nakon smjene Rimca

Košarkaši Splita ostvarili su uvjerljivu pobjedu svladavši u 18. kolu prvenstva Hrvatske u svojoj dvorani sinjskog Alkara s 86-60 (15-20, 22-19, 26-11, 23-10)

Ovo je prva pobjeda Veljka Mršića na klupi Splita, otkako je imenovan nasljednikom smijenjenog trenera Slavena Rimca , a do nje je njegova momčad došla tek u završnih 13 minuta dvoboja.

Naime, Sinjani su bili ravnopravna momčad do 27. minute, u kojoj su Splićani imali minimalnu prednost 51-50. No, uslijedilo je razdoblje od osam i pol minuta u kojem su domaći košarkaši postigli 27 koševa, a primili samo dva i tako došli do uvjerljive pobjede.

Boris Tišma je sa 16 koševa bio najbolji strijelac Splita. Po 13 poena su ubacili Antonio Jordano i Vito Kučić, a 11 koševa je postigao David Škara.

Sinjani su imali samo jednog igrača s dvoznamenkastim učinkom, a to je bio Amerikanac Noah Gurley s 11 poena.

Splitu je ovo bila 12. prvenstvena pobjeda u 16 nastupa te je s učinkom 12-4 na trećem mjestu iza vodećeg Zadra s 15-2 i zagrebačke Cedevite Junior s 13-4.

Preostale utakmice 18. kola na rasporedu su u srijedu, a sastaju se: Cibona – Zabok (16.30 sati), Kvarner 2010 – Šibenka (17.00), Dubrovnik – Zadar (18.00), Vrijednosnice Osijek – Dubrava (18.00) i Dinamo – Cedevita Junior (20.15).