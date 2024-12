Lutz za SK o tajni uspjeha Hrvata koji igra najbolju košarku u karijeri: ‘Reći ću vam i zašto me ne iznenađuje!’

Podijeli :

AP Photo/David Zalubowski via Guliver

Košarkaški trener Danijel Lutz – s kojim Ivica Zubac individualno naporno radi svakog ljeta - za SK je komentirao igre hrvatskog centra u NBA ligi

Po mišljenju mnogih stručnjaka 216 centimetara visoki hrvatski košarkaš Ivica Zubac ove sezone igra najbolju košarku u karijeri (prosjek 15.2 koša, 12.6 skokova i 2.5 asista). Njegova dominacija i sjajne igre u dresu Los Angeles Clippersa u ovom trenutku svrstavaju ga među najbolje centre u NBA ligi.

U posljednjoj utakmici, u gostujućoj pobjedi svojih Los Angeles Clippersa 114:110 nad Memphis Grizzliesima, Zubac je ostvario učinak od 20 koševa (šut iz igre 10/18) i 19 skokova!

Treba reći kako mu je to bio ukupno jubilarni 20. double-double učinak u sezoni čime je stigao u društvo pet najboljih igrača u cijeloj ligi u toj kategoriji. Nestvarno zvuči podatak kako Zubac trenutačno ima više double-double učinaka od trostrukog MVP-a Nikole Jokića koji je najkorisniji igrač lige bio 2021, 2022. i 2024. te je uz sve to trenutačno treći po skakač lige!

No, ako se pita 45-godišnjeg košarkaškog trenera Danijela Lutza, koji svakog ljeta po posebnom programu radi s Ivicom Zupcem, za njega ovakve igre nisu iznenađenje. Dapače, mišljenja je kako je Zubac legitimni kandidat za Nagradu za igrača koji je najviše napredovao (Most Improved Player) što bi bila potvrda napornog rada, ali i ulaganja u sebe.

“Način na koji Ivica igra ove sezone definitivno me ne iznenađuje, iako sam ipak malo subjektivan. Reći ču vam i zašto: proveli smo zajedno praktički cijelo ljeto i način na koji on pristupa radu, njegova želja za napredovanjem, pristanak na neke stvari koje smo radili, samo je potvrda onome što sad vidimo da proizvodi na terenu. U onom trenutku, kada je postalo jasno da je Paul George napustio Clipperse te je uz to Ivica produžio ugovor, bilo jasno da će njegova uloga u Clippersima biti znatno veća”, rekao je za SK Danijel Lutz koji se od odlaska s klupe Cibone, s kojom je osvojio prvenstvo i kup, posvetio individualnom radu. Tako svakog ljeta naporno radi s Bojanom Bogdanovićem i Ivicom Zupcem. A posljednjih godina kod obojice su rezultati fascinantni!

“U kombinaciji sa time na koji je način odradio ljeto i što je sve radio, mislim da ovo kako Zubac igra nije iznenađenje. To je samo potvrda onoga što je njegova kvaliteta”, dodao je Lutz koji poznaje Ivicu još od juniorskih dana iz Cibone i među prvima je govorio kako će kad sazrije biti jedan od boljih centara u NBA ligi.

Prisjetimo se malo tih dana?

“Ja sam se, nakon što sam radio godinama u seniorskom pogonu Cibone, u jednom trenutku vratio u omladinski pogon. Kao šef omladinskog pogona zatekla me vrlo talentirana generacija gdje sad vidimo kako je iz te generacije Hrvatske, koja bila viceprvak svijeta u U19 uzrastu, Zubac daleko najviše iskočio. Tu treba spomenuti kako je već tada Ante Toni Žižić bio etablirani igrač koji je dobivao prilike u seniorskom pogonu. Zubac je na početku te sezone imao operaciju krajnika koja ga je nekih mjesec dana maknula s parketa. I mi smo te sezone stavili fokus da ga kroz taj omladinski pogon pripremimo za seniorsku košarku. On je odmah istaknuo ambiciju da je njegova želja igrati u NBA ligi i kroz nekakav razgovor i trenažni proces došli smo do načina na koji bi to trebao ostvariti. Već je tada pokazivao jednu odlučnost da s napretkom, s napornim radom dođe do tog svog cilja i relativno brzo je sve išlo.”

U seniorskoj momčadi Cibone nije ostavio traga jer mu je karijera igrom slučaja otišla u drugom smjeru. Kako na to gledate?

“U tom trenutku najbolja je bila odluka da ode u Megu gdje je definitivno dobio tu posvećenost koja mu je trebala za dodatni napredak kroz igru. Poznata je ona anegdota kad je Mitch Kupchak, koji je tada bio glavni menadžer LA Lakersa, došao na trening Mege i praktički se oduševio onim što je vidio kod Ivice. Samo nekoliko mjeseci kasnije Lakersi su iskoristili priliku što nitko prije njih nije izabrao Zupca i draftirali ga. Ubrzo su ga povukli u NBA gdje je njegov napredak linearan; svake sezone praktički igra sve bolje.”

Što možemo očekivati u sezonama koje dolaze od Ivice, koji je u mladim danima sanjao o tome da postane playmaker kao i njegov rođak iz Čitluka Zoran Planinić?

“Nekakav plan za budućnost je implementirati vanjski šut kod njega, ali isto tako moram reći, jer radim s njim godinama, kako je nevjerojatno koliko je on odličan šuter za jednog centra! No, zasad to jednostavno nije nešto što od njega Clippersi traže. On se jako dobro adaptirao, a fantastična stvar mu se dogodila – a to je bio najveći problem njegove karijere – što do nedavno (osim kratko u Lakersima uz Ronda) nije uz sebe imao pravog playmakera. No, kroz igru dva na dva s Jamesom Hardenom vidimo tu evoluciju njegove napadačke igre. Nedavno smo razgovarali baš o tome i rekao mi je kako mu je Harden najbolji suigrač kojeg je imao u karijeri. Ali isto tako, kad je Zubac u pitanju, plijeni njegovo postignuće tj. način na koji sam sebi kreira šut. A to je nešto na što smo, naravno, posvetili najviše pozornosti kroz rad tijekom ljeta”, kazao je Lutz dodavši:

“Isto tako, samo bih želio naglasiti da je puno posvećenosti bilo i na njegovu pas igru. Ivica je čovjek koji fantastično vidi košarku, čita košarku, ali nije do sada pokazivao te kreatorske sposobnosti, a mislim da su one isto tako uz tu realizaciju otišle na novi nivo u ovoj sezoni.”

Poznato je kako je Zubac nedavno produljio ugovor s Los Angeles Clippersima na još tri godine za 58,6 milijuna dolara. Sa garantiranom zaradom od 70 milijuna dolara do 2028. godine u ovom je trenutku najbolje plaćeni hrvatski sportaš. Nema sumnje kako će njegov sljedeći ugovor – ako ovako nastavi – oboriti sve rekorde?

“Nastavi li ovako igrati definitivno ga vidim u dobroj pregovaračkoj poziciji za novi ugovor. Mislim da je definitivno po svom učinku potplaćen s obzirom na ugovore koji se potpisuju u posljednje vrijeme NBA ligi. Međutim, to je nešto čega je i on svjestan. Dobio je maksimum onog što je mogao dobiti u tom trenutku. Mislim da je definitivno dobro za njega – a to mi je i sam rekao – kako mu je važno da igra u sredini koja ga želi i za trenera koji ga voli. Uz sve to je omiljen među suigračima. Ukratko, on je definitivno na pravom putu i spada među najbolje NBA centre i po mom skromnom mišljenju zaslužio je Nagradu za igrača koji je najviše napredovao (Most Improved Player) u odnosu na prošlu sezonu!”, kazao je uz još jedan važan detalj:

“Ono što ljudi možda ne znaju, Ivica je jedan od najboljih ofenzivnih skakača u NBA ligi! A isto tako on je zadnjih godina među najboljim realizatorima, pogotovo kad se tiče igre u reketu.”

Za kraj se moramo dotaknuti i reprezentacije Hrvatske. Kad igra Zubac to je neka druga priča, a puno puta je naglasio da mu je igrati za svoju domovinu poseban osjećaj?

“Da, to je evidentno u svakom razgovoru s njim. Sve što on radi kroz sezonu, sve što radi dodatno na razvoju svoje igre, uvijek mu je motiv nekako demonstrirati kada igra za hrvatsku reprezentaciju. Mislim da je sjajno korišten u reprezentaciji. Već sam spomenuo koliko je napredovao u igri dodavanja, a isto tako, obrana od pick and rolla je usmjerena na način da on kontrolira reket i mislim da je tu definitivno profitirao. I on i hrvatska reprezentacija u isto vrijeme!”

Igrači s najviše double-double učinaka ove sezone

Domantas Sabonis, SAC – 26

Karl-Anthony Towns, NY, – 25

Anthony Davis, LAL, – 21

Giannis Antetokounmpo, MIL, – 20

Ivica Zubac, LAC, – 20

Trae Young, ATL, – 20

Nikola Jokić, DEN, – 19