Pavličević za SK: Dražen je bio simbol svega što trener istinski želi, prvo pobjeda pa onda sve ostalo

Legendarni hrvatski košarkaški trener, Željko Pavličević gostovao je kod našeg Josipa Juraja Pajvota u zagrebačkom segmentu Jutra na SK. Tema je prije svega bila 60 godina od rođenja Dražena Petrovića te posebna markica u njegovu čast. Osim toga dotakli su se još moderne košarke i Eurolige.

Lijepa godina za obilježavanje 60 godina rođenja Dražena Petrovića, prvo sjajna utakmica pa sada i posebna markica.

“Svaka gesta je sjajna, i utakmica i film te markica, sve su to priznanje jednom sjajnom igraču koji je ostavio veliki trag u svjetskom sportu. Markica je trajno obilježje, on je tek peti sportaš u povijesti Hrvatske koji je dobio svoju markicu. Dražen je to zaslužio, bio je tu i sjajan event gdje su se skupili stari igrači Cibone.”

50 godina karijere je skoro pred vama, koja su vaša neka sjećanja na Dražena Petrovića? Čega se uvijek rado sjetite?

“Dražen je simbol košarke, simbol svega onoga što jedan košarkaški trener želi. Kada vam igrač želi trenirati i želi pobjeđivati, to je sve ono što trener želi. Uvijek smo nezadovoljni kada izgubite, a Draženu je istinski bilo samo bitno da pobijedi, a njegove brojke su bile po strani. Uz to što je bio vanserijski igrač. Sjetim se utakmice s Limogesom, onda utakmica s Realom 1986. gdje je Dražen zabio 44 koša za pobjedu. Naravno i finale u Budimpešti, gdje i nije bio u prvom poluvremenu ključni igrač jer smo tako dogovorili, a onda ih je u nastavku utakmice uništio.”

Koliko su vam situacije s Draženom pomogle za kasniju karijeru i odnos s različitim igračima?

“Imao sam sreće u karijeri voditi četiri Hall of fame igrača, Krešu Čosića, Dražena, Kukoča i Galisa. Nema puno trenera koji su imali takvu čast. Imao sam jednu psihologiju odnosa prema tim specijalnim igračima. Bilo je uvijek sjajnih igrača, ali neki su jednostavno posebni. Ako vi tom igraču režete njegov ego i sputavate ih u nekim stvarima, onda se stvara jedan otpor i prkos. Nitko neće spomenuti da Dražen nekada nije bio najbolji strijelac, a isto je bilo s Kukočem kada je igrao s 4 osobne. Kukoč je bio neviđeni talent, a s Galisem je bilo još teže.”

Prebacimo se na Euroligu. Tko se danas od trenera ističe, tko je najbliži vama?

“Velika je razlika košarke nekada i danas. Fizička priprema, treninzi, sve je to danas otišlo miljama naprijed. Najbolji trener u povijesti će definitivno ostati Željko Obradović, to je nesporno. Ako vi potrošite 25 milijuna eura i ne uđete među top 8, onda se postavljaju pitanja. Nadam se da će mu krenuti jer je on to zaslužio. Daje se maksimalno i nije tu zbog novca. Ataman je interesantan jer je uvijek na granici ludosti i agresivnosti, ali to prolazi u Grčkoj i Turskoj. Trinchieri je sjajan trener koji razumije košarku. Jasikevičius je i dalje dao košarci više kao igrač nego trener. Najveći su treneri koji ponavljaju velike rezultate, a ne samo jedan bljesak. Tu je i fantastičan zagrebački student Itoudis, a treba i pohvaliti i Paris i Splittera.”

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.