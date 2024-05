VIDEO: Fener u sjajnoj atmosferi porazio Monaco, na korak su od Final Foura

Podijeli :

Košarkaši Fenerbahčea pobijedili su u trećoj utakmici doigravanja Eurolige Monaco u Istanbulu 89:78 i poveli 2:1 u seriji.

Teška utakmica u Istanbulu, prava borba za doigravanje. Isjeckana brojnim prekidima, ali na kraju se ipak bolje snašla domaća momčad koja sada vodi 2:1 te će u petak imati priliku izboriti još jedno mjesto kod kuće uz plasman na Final Four.

Oba trenera, Šarunas Jasikevičius i Saša Obradović, odlučili su protivnicima maksimalno otežati dolazak do koša. Zbog toga je bilo dosta ometanja igre i Monaco je dobro prošao u prvoj četvrtini.

A onda Fener radi prvi veći iskorak kada serijom 10-2 uz sedam koševa Marka Gudurića dolazi do 29:23. Srbijanski reprezentativac odigrao je odličnu drugu četvrtinu u kojoj je postigao devet koševa, najviše u prvom poluvremenu, a Fenerbahče je na veliki odmor otišao s lijepih 47:40.

U trećoj četvrtini proradio je Mike James. Pogodio je tricu uz faul i pokrenuo seriju Monaca od 5-0 kojom je gostujuća momčad stigla na samo dva poena – 53:51. Ali onda je uslijedila serija od 7-0 Fenerbahčea i ponovno je preuzeo kontrolu nad igrom. A onda su pred kraj treće četvrtine domaći prvi put došli do dvoznamenkaste prednosti – 67:56.

Fener je preuzeo potpunu kontrolu utakmice, osim jedne sekvence sredinom posljednje četvrtine kada se Monaco serijom 7-0 primakao na 75:71. No tada je taj nalet tricom zaustavio Tarik Biberović, a Papajanis je u sljedećem napadu povećao razliku na sigurnih devet koševa – 80:71. Monaco je do kraja još jednom uspio zaprijetiti i doći na -5, ali ne i ugroziti pobjedu Fenerbahçea koji je ostvario još jednu pobjedu u nizu i prvu meč loptu za Final Four.

Biberović je bio najučinkovitiji s 14 poena, Kalates je ubacio 13, a Gudurić 11 uz šest asistencija. S druge strane Diallo je bio najefikasniji s 23 koša, po 11 su dodali Blossomgame i James.

Četvrta utakmica također se igra u Istanbulu u petak od 19:45 uz izravan prijenos na Sport Klubu 1.