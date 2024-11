Aco komentirao film o Draženu: ‘Kraj vam izmami suzu, a ne želim upasti u zamku kao 1995.’

Podijeli :

Sport Klub

Ne stišavaju se reakcije na nedavno premijerno prikazan film o Draženu Petroviću. Sada se oglasio i njegov brat Aleksandar.

“Ne želim upasti u zamku kao 1995., kada sam u nekoliko emisija izrazio nezadovoljstvo idejom akademskog kipara Vaska Lipovcakoji je radio spomenik Draženu koji i danas stoji u dvorištu Olimpijskog muzeja u Lausannei. Mi smo svi u tom trenutku htjeli neku realističnu statuu, da Dražen ima prepoznatljivo lice, a na kraju se pokazalo da je to kiparevo umjetničko djelo posve zaživjelo”, rekao je za Večernji list Aco koji je film gledao u vlastitom miru, daleko od glamura javnih premijera.

“Ovaj film doživljavam kao umjetničko djelo. O Draženu su napravljeni mnogi dokumentarci, sve njegove najveće utakmice se znaju, trofeji također, a ovo je jedan sasvim drukčiji pogled koji nije toliko vezan za košarkaški teren. Ljudi se bune da nije prikazano ovo ili ono razdoblje, neka konkretna utakmica, no u 99 minuta filma nema prostora za dokumentirano predstavljanje svih uspjeha. Pa to ne bi stalo ni u film od četiri sata. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, tako je to s umjetnošću, no redatelj je htio prikazati Draženovu osobnu stranu.”

Petrović je generalno zadovoljan filmom.

“Svi znamo da je Draženova životna priča završila tragično i zato se meni svidio način na koji je film završen bez prikazivanja trenutka nesreće. Početak je sjajan, a kraj vam izmami pokoju suzu i ja držim da je to dobro filmsko djelo. Jer, glavna nota filma bila je Draženova osobna priča ispričana i kroz njegovu najdulju vezu.”

