Verstappen: Nikakve kazne me neće spriječiti da radim ono što sam radio

AP Photo/Christian Bruna via Guliver

Max Verstappen, četverostruki uzastopni svjetski prvak u Formuli 1, ne želi mijenjati svoj stil vožnje u nadolazećoj sezoni.

As Red Bulla već sada ima osam kaznenih bodova, a ako dobije još četiri, automatski mu neće biti dopušteno nastupiti na jednoj utrci.

Prošle godine Magnussen je bio prvi vozač koji je u razdoblju od godinu dana dobio 12 kaznenih bodova i automatski bio suspendiran za natjecanje u Azerbajdžanu.

Međutim, Nizozemac nije previše zabrinut zbog potencijalnog problema u kojem se nalazi.

“Sigurno neću mijenjati način vožnje. Znam kada pretjeram i nemam problema ispričati se. To je bio slučaj s Piastrijem u Abu Dhabiju. Međutim, sve je to dio utrkivanja i nikakve me kazne neće spriječiti da radim ono što sam radio do sada”, izjavio je Max.

