Russell: Verstappen mi je zaprijetio da će se namjerno zabiti u mene i nabiti mi je*enu glavu u zid

Russell kaže da mu je Verstappen zaprijetio: "Nabit ću te na je**nu glavu u zid" dok se sukob s Velike nagrade Katara nastavlja u Abu Dhabiju.

George Russell oštro je kritizirao Maxa Verstappena zbog njegovih izjava, nazvavši ih oblikom zlostavljanja, nakon što je otkrio da mu je svjetski prvak zaprijetio tijekom vikenda u Kataru.

Verstappen je, nakon utrke u Losailu prošlog vikenda, javno napao Russella, rekavši kako je izgubio svaki respekt prema Britancu zbog načina na koji se ponašao tijekom saslušanja kod sudaca, što je rezultiralo gubitkom Verstappenove pole pozicije zbog blokiranja.

Govoreći u Abu Dhabiju u četvrtak, Verstappen je ponovio svoje stavove, nazivajući Russellovo ponašanje “šokantnim” jer je navodno pokušao osigurati da on dobije kaznu.

Međutim, Russell nije olako prihvatio Verstappenove komentare te je izjavio kako neće tolerirati izjave koje smatra “nepoštovanjem i nepotrebnima”, posebno s obzirom na prijetnje koje je dobio prošlog vikenda.

Govoreći za odabrane medije, uključujući Autosport, Russell je rekao:

“Prilično mi je ironično da je u subotu navečer rekao da će se namjerno potruditi da se sudari sa mnom i, citiram, ‘zabiti mi je**nu glavu u zid.’

“Dovoditi u pitanje nečiji integritet kao osobe, dok istovremeno izgovarate takve komentare dan prije, smatram vrlo ironičnim i neću to samo tako prihvatiti. Ljudi su godinama bili zlostavljani od strane Maxa i, iako ne možete osporiti njegove vozačke sposobnosti, on se jednostavno ne zna nositi s nedaćama kad stvari ne idu u njegovu korist.

“Jeddah 2021., Brazil 2021., ludi ispadi. Budimpešta ove godine, prva utrka, auto nije bio dominantan, sudar s Lewisom, napadi na tim.

“Kao što sam rekao, za mene su ti komentari u subotu navečer i nedjelju bili potpuno nepoštovanje i nepotrebni. Što se događa na stazi, borimo se žestoko, to je dio utrkivanja. Što se događa kod sudaca? Borimo se žestoko, ali to nikada nije osobno. Ali sada je to prešao granicu.”

Russell je izjavio da nema interesa razgovarati o tome s Verstappenom te se zapitao zašto ostali vozači nisu progovorili o Verstappenovim taktikama.

“Jednostavno ne znam zašto su drugi vozači, kada su bili u bitkama s njim, to činili tako lako i samo mu dopuštali,” dodao je Russell.

“Lewis je svjetski prvak kojem se divim i želim biti poput njega. Smatram ga zlatnim standardom uzora kojem bi mlađa djeca trebala težiti.

“Način na koji je Lewis vodio tu borbu za naslov bio je čvrst, agresivan, uvijek s poštovanjem, i nikada nije prešao granicu.

“Možete preći granicu zbog male pogrešne procjene, ali namjerno govoriti da ćete se sudariti s nekim i baciti ga na glavu, to je izvan svake granice.”

Upitan zašto je odlučio progovoriti sada, Russell je odgovorio:

“Zato što je on izašao u medije. Osjećam da me nepoštovao kao vozača.

“Poznajem ga 12 godina. Imali smo međusobno poštovanje do sada. Nikad nismo imali sudare… ali sada imamo čovjeka koji je na vrhu ovog sporta i koji misli da je iznad zakona. Mislim da to nije u redu.

“Divim se njegovim bitkama na stazi, kad je čvrst i agresivan. Ali ono što smo vidjeli na kraju sezone 2021. ili u Meksiku s Landom [Norrisom], to nisu bile čvrste, agresivne manevre. To su bile situacije ‘sve ili ništa’: ‘Spreman sam izbaciti ovog tipa.’ Što, po mom mišljenju, nije način na koji bismo trebali utrkivati.”