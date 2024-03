Leclerc optimističan: ‘Ovo nam je dosad najbolja šansa pobijediti Red Bull”

Podijeli :

AP Photo/Scott Barbour via Guliver Images

Charles Leclerc smatra da je Ferrari u najboljem izdanju ove sezone nakon prvoga dana u Australiji i da imaju najbolju šansu pobijediti Red Bull nakon što je bio uvjerljivo najbrži na drugom slobodnom treningu.

Leclerc je na oba slobodna treninga izgledao jako dobro i s lakoćom odvozio dva vrlo brza kruga na softu na drugom treningu, a brži od njih bio mu je dovoljan za gotovo četiri desetinke prednosti ispred Verstappena.

Nizozemac je izgubio 20 minuta drugoga treninga zbog popravljanja oštećene podnice nakon izlijetanja na prvom treningu pa je njegov cijeli program morao biti ubrzan, a Verstappen nije bio posebno zadovoljan ni balansom bolida.

Takvih problema nije imao Leclerc koji je osim najbržega vremena imao i impresivnu dužu dionicu na medium gumama s prosječnim vremenom 1:22.8, što je za Ferrari posebno važno jer u utrci obično imaju veći zaostatak u odnosu na Red Bull.

“Reći ću da smo u boljoj poziciji nego u prve dvije utrke”, rekao je Leclerc, a donosi MaxF1.net.

“Ali Red Bull još nije do kraja pritiskao pa moramo pričekati i vidjeti gdje je njihov potencijal. Mislim da su još uvijek u prednosti, ali možda ćemo imati najbolju šansu ovoga vikenda od početka sezone. Za sada je osjećaj dobar, imali smo pozitivan dan od prvih krugova na prvom treningu do kraja drugoga tako da je to dobar početak. Ali moramo nastaviti jako naporno raditi jer sam siguran da ćemo vidjeti neka iznenađenja.”

Sainz je uspješno položio test fizičke spremnosti u svom povratku u F1 bolid prvi puta nakon drugoga treninga u Saudijskoj Arabiji, a kako je vrijeme odmicalo izgledao je sve samopouzdanije.

Iako je zaostatak od 0.430 s za momčadskim kolegom u najbržem krugu prilično velik, u ovim okolnostima bio je to solidan start.

“Prošlo je nekoliko teških tjedana do današnjega dana i da budem iskren, jako sam sretan što sam mogao završiti obje sesije osjećajući se relativno ugodno”, rekao je.

“Nastavit ću ići korak po korak kako bih bio siguran da ću doći do kvalifikacija i utrke u najboljoj mogućoj formi. Uvjeren sam da će sutra biti bolje i općenito, čini se da je bolid na dobrom mjestu ovoga vikenda. Pokušat ćemo maksimizirati sve, od tijela i stroja!”

