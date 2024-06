RB potvrdio Tsunodu za F1 sezonu 2025.

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver Images

Yuki Tsunoda nastavit će svoju F1 karijeru u istoj momčadi u kojoj je i debitirao 2021. nakon što je potvrđeno da je dobio produljenje ugovora do kraja 2025. godine.

“Jako sam sretan što ostajem s Visa Cash App RB i dobar je osjećaj što je moja budućnost odlučena tako rano u godini”, rekao je Tsunoda, a donosi MaxF1.net.

“Zbog toga želim zahvaliti svima u Red Bullu i Hondi koji su igrali tako važnu ulogu u mojoj karijeri i nastavit će to činiti. Pred momčadi je veliki razvojni projekt i uzbuđen sam što sam dio toga.”

“Sjajno je znati da svi cijene sav trud koji sam uložio i da momčad vjeruje da mogu pomoći da se pomakne dalje na ljestvici. Već smo ostvarili jasan napredak ove sezone i to me stvarno motivira da uvijek dajem sve od sebe to je ono što ću nastaviti raditi s VCARB-om.”

“Trenutno sam koncentriran na preostale utrke ove sezone, s ciljem da kući donesem što više bodova, uvijek rastem s momčadi, postavljajući temelje da sljedeće godine budem još bolji!”

“Sa zanimanjem sam gledao Yukijev napredak u Formuli 1 čak i prije nego što sam se vratio u Faenzu i bio je impresivan, godinu za godinom”, dodao je šef momčadi Laurent Mekies.

“Korak naprijed koji je napravio ove godine je jednostavno fenomenalan, i on nas sve iznenađuje, utrku za utrkom.”

“Nema sumnje u njegovu prirodnu brzinu kojoj je sada dodao puno zreliji pristup i ova kombinacija ga čini vrlo brzim i dosljedan izvođač i odličan momčadski igrač.”

“Nastavljamo bolje razumijevati što on treba od nas i obrnuto, tako da napredujemo zajedno, Yuki kao vozač i Visa Cash App RB kao momčad, tako da postoji nekoliko dobrih razloga da nastavimo naše zajedničko putovanje. On još ima puno za dati!”

“Yuki je diplomirao i Red Bullov i Hondin juniorski program”, rekao je Peter Bayer, izvršni direktor RB-a.

“Zahvaljujući dobrom poslu svih strana uspio je dosegnuti svoju trenutnu razinu performansi. Kao što se kaže kaže, ‘nikad ne mijenjaj pobjedničku momčad’, stoga nam je drago potvrditi da je Yuki dio naše budućnosti.”

“On je vrijedan adut na trkaćoj stazi i izvan nje, jer ga je njegova angažirana priroda učinila vrlo popularnim među obožavateljima diljem svijeta. Uzbuđeni smo što ostaje s nama.”

