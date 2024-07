Pirelli odabrao gume za tri utrke u rujnu

Podijeli :

REUTERS NACHO DOCE via Guliver Images

Talijanski proizvođač guma i ekskluzivni F1 dobavljač Pirelli objavio je da će na tri utrke u rujnu donijeti svoje tri najmekše gume u ponudi nakon što će na VN Nizozemske krajem kolovoza pripremiti tri najtvrđe smjese.

Formula 1 u rujnu će održati tri utrke, a riječ je o VN Italije (1. rujna), VN Azerbajdžana (15. rujna) i VN Singapura (22. rujna). Za sve tri utrke, C3 će biti P Zero White hard, C4 P Zero Yellow medium i C5 P Zero Red soft, potpuno isti izbor kao i prošle godine, donosi MAXF1.net.

Iako su ulične staze u Bakuu i Singapuru prirodno stanište za odabrane spojeve, činjenica da su oni također odabrani za Monzu mogla bi stvoriti nekoliko iznenađenja iako je i prošle godine Pirelli pripremio iste gume za najbržu stazu u kalendaru.

Iznenađenja bi u Monzi moglo biti zbog činjenice da je staza potpuno preuređena, s novom podlogom, a radovi su dovršeni tek prije nekoliko tjedana.

Bit će zanimljivo vidjeti kako će se Pirelli, kao i momčadi i vozači, nositi s ovim novim izazovom i kako će se smjese ponašati na novoj podlozi.

U Belgiji je novi asfalt donio oko četiri sekunde brža vremena po krugu, od čega oko sekundu otpada na razvoj bolida, a degradacija guma bila je niža od očekivane na najtvrđoj mješavini guma na kojoj je Russell odvozio 77% utrke.

Ali najtvrđa mješavina guma na VN Belgije bila je C2 koja će na tri utrke u rujnu biti nedostupna pa će biti zanimljivo vidjeti kako će se novi asfalt u Monzi odraziti na vremena po krugu i strategije.

