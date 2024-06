Norris: Trebali smo pobijediti

Podijeli :

AP Photo/Vincent Thian via Guliver

Lando Norris kaže da su on i momčad odradili loš posao sa strateškim odlukama na VN Kanade i da su trebali pobijediti da su na vrijeme ušli u boks za vrijeme sigurnosnoga automobila, ali da je sretan što su došli u fazu u kojoj nisu zadovoljni drugim mjestom.

Norris se kvalificirao treći iza Russella i Verstappena i bio najbrži čovjek na stazi pretkraj prve dionice utrke na intermediate gumama kada ih je bolje sačuvao od suparnika i obojicu ih prestigao za vodstvo, donosi MAXF1.net.

Nakon toga je Britanac impresivno brzo gradio svoju prednost ispred Verstappena koja je narasla na skoro deset sekundi prije izlaska sigurnosnoga automobila.

Verstappen i Russell odmah su ušli u boks dok je Norris ostao na stazi, što se pokazalo kao kriva odluka jer je izgubio vodstvo od Verstappena, a kasnije više nije bio u prilici vratiti se na prvo mjesto jer je Red Bull bio brži.

“Trebali smo pobijediti u utrci, a nismo”, rekao je Norris.

“Dakle, to je frustrirajuće. Imali smo tempo, vjerojatno ne po suhom na kraju. Ispostavilo se da to zapravo nije bilo previše važno, ali trebali smo pobijediti danas, jednostavno rečeno. Nismo obavili dovoljno dobar posao kao momčad jer nismo ušli u boks kada smo trebali, da ne ostanemo iza sigurnosnog automobila. Tako da ne mislim da je to bila sreća ili nesreća. Mislim da to nije bilo isto kao Miami. Ovo je bila samo pogrešna odluka. To je moja odgovornost i to je na momčadi i to je nešto o čemu ćemo razgovarati poslije.”

“Mislim da smo sada na razini na kojoj nismo zadovoljni drugim mjestom. Cilj je pobijediti, a mi to nismo učinili. Nije bila riječ o trenutku izlaska prvoga sigurnosnog automobila. Imao sam dovoljno vremena ući u boks i nismo ušli.”

Bez obzira na razočaranje zbog propuštene pobjede, Norris vidi i pozitivnu stranu nakon što je četvrti puta u posljednjih pet utrka završio prvi ili drugi.

“Bilo je zabavno i osvojili smo dobre bodove za momčad [28, čime su se približili Ferrariju na 40 bodova]. Bolid je bio odličan cijeli vikend stoga hvala svima u McLarenu. Lijepo je biti tako blizu i ponovno na postolju .Nastavit ćemo se boriti da se vratimo na najvišu stepenicu.”

Šef momčadi Andrea Stella pozitivan je s obzirom na pokazanu formu svoje momčadi na stazi koja im prije nekoliko mjeseci nikako ne bi odgovarala zbog puno pravaca i sporih zavoja.

“S obzirom na današnje promjenjivo vrijeme, to je značilo da je nekoliko vozača bilo favorit za pobjedu u različitim fazama utrke i važno je da je Lando bio jedan od njih,” dodao je Stella.

“Ovo je ključna poruka koju nosimo iz Montréala – McLaren je konkurentan, sposoban zauzeti postolja i boriti se za pobjedu u različitim uvjetima. Trenutak izlaska sigurnosnoga automobila bio je malo nesretan za Landa jer je izašao kada je njegov tempo bio vrlo jak i kada je bio u vodstvu, stvarajući veliku prednost, ali ovo je utrka i nećemo se zadržavati na tome. On je vozio vrlo dobru utrku. Oscar je također bio vrlo jak.”

Norrisu je ovo četvrta od posljednjih pet utrka koju je završio na prvom ili drugom mjestu, a iznimka je samo Monako gdje je završio četvrti.