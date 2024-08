Leclerc: Dolazak Hamiltona? Ja sam super motiviran zbog toga

Podijeli :

AP Photo/Hassan Ammar via Guliver Images

Charles Leclerc kaže da je dolazak Lewisa Hamiltona pozitivna stvar i za njega i Ferrari i da je super motiviran pokazati što može protiv sedmerostrukoga svjetskog prvaka u istom bolidu i od kojega očekuje da može puno naučiti.

Hamilton je prije početka nove F1 sezone 2024. objavio svoj dolazak u Ferrari 2025. gdje će zamijeniti Sainza koji odlazi u Williams, a Leclerc će dobiti novoga momčadskog kolegu, piše MAXF1.net.

Leclercu će to biti četvrti momčadski kolega otkako je 2018. debitirao u Formuli 1 u Alfa Romeo Sauberu uz Ericssona, a u Ferrariju je vozio uz Vettela (2019. i 2020.) i Sainza (2021. – 2024.).

“Kada se sedmerostruki svjetski prvak pridruži momčadi, to je uvijek dobra vijest,” rekao je Leclerc za Autosport.

“Prvo, jer je super zanimljivo i super motivirajuće za mene. Super zanimljivo jer mogu učiti od jednoga od najboljih vozača Formule 1 ikada. I drugo, super je motivirajuće jer sam super motiviran da pokažem što sam sposoban učiniti protiv Lewisa u istom bolidu. Dakle, zbog ova dva razloga stvarno se veselim.”

Leclerc vjeruje da je Hamiltonov dolazak u Ferrari pozitivna stvar i zbog činjenice da tim potezom pokazuju ozbiljne namjere i da bi zato mogli privući još talentiranih pojedinaca u momčad.

“Znao sam da postoji mogućnost i da je to izgledno jer su obje strane željele to ostvariti. Ali bio sam sretan s tim pa sam definitivno znao da je vjerojatnije nego ne,” rekao je.

“To mi je bilo dovoljno. Nisam pitao puno više detalja jer nemam pravo sve znati i ne želim sve znati, ali svi su uvijek bili super iskreni sa mnom. Ako ništa drugo, to me još više umirilo jer kada u momčad uzmete vozača poput Lewisa Hamiltona to je očito jak znak. Mislim da bi to mogla biti pozitivna stvar gledano s naše strane i moglo bi dovesti neke iznimno talentirane ljude u momčad. Vidio sam to kao nešto pozitivno.”

Leclerc se dotaknuo i teme međusobnoga odnosa snaga njega i Hamiltona i kaže da će ga htjeti pobijediti kao i svakoga drugog kolegu i da će poraz jednako boljeti.

“Kao vozač ću živjeti jednako loše bez obzira da li sam dvije desetinke iza Lewisa ili dvije desetinke iza bilo koga drugog”, rekao je.

“Za mene je to bol koju trpim svaki put kad zaostajem za kolegom. Samo želiš biti prvi, u kakvoj god situaciji da se nalaziš. Kad sam bio sa Sebom, na primjer, toliko sam mrzio kad me pobjeđivao, iako mi je to bila prva godina u Ferrariju i znao sam da ima puno iskustva. Bez obzira na situaciju u kojoj se nađeš, mrziš kad te pobijede.”

Hamilton će biti drugi Leclercov momčadski kolega svjetski prvak nakon Vettela kojega je i 2019. i 2020. pobijedio i u kvalifikacijama i u bodovnom učinku u utrkama.