Alarm u Red Bullu: ‘Imamo problem, oba su prvenstva ugrožena’

AP Photo/Joan Monfort via Guliver Images

Red Bull je šest utrka zaredom bez pobjede i njihova forma izgleda sve gore dok se njihovi vozači Max Verstappen i Sergio Perez bore s problematičnim ponašanjem bolida koji je bio dominantan u prvih pet utrka sezone – šef momčadi Christian Horner objasnio je kako su upali u ‘začarani krug’ problema s balansom.

Verstappen je osvojio četiri od prvih pet i sedam od prvih deset utrka sezone, ali kako je sezona odmicala tako je i Red Bullova prednost ispred suparnika postajala sve manja, a problemi s ponašanjem bolida sve izraženiji.

Nizozemac i njegova momčad ne znaju za pobjedu od VN Španjolske, a posebno loše izgledali su prošloga vikenda na superbrzoj Monzi gdje su završili tek šesti i osmi.

To je dovelo do oštrih kritika Verstappena prema momčadi i tvrdnji da su upropastili dominantan bolid s kojim su prošle godine slavili na 21 od 22 utrke i jednako moćno otvorili ovu sezonu, donosi MaxF1.net.

Horner priznaje da je Red Bull u problemima koje neće tek tako riješiti i da su oba prvenstva ugrožena.

“Imamo problem s balansom koji jednostavno ne funkcionira”, rekao je Horner.

“Čim završite u takvoj situaciji, grublji ste prema gumama. Zatim na kraju kompenzirate, mijenjate balans, rješavate jedan problem i stvarate drugi. Tako da jednostavno završite u začaranom krugu. Mislim da je to najviše do balansa, 100%. Nemamo vezu između prednje i stražnje strane bolida. Mislim da se Max ne može osloniti na stražnji dio dok ulazi u zavoj, ili Checo. I onda na kraju to kompenzirate. Tada stvarate podupravljanje.”

Horner je nastavio objašnjavati:

“Vidi se to u kvalifikacijama. Na korištenim gumama [u Q2], s dobrim balansom, mogli smo napraviti 1:19.6, što odgovara najboljim vremenima [u toj kvalifikacijskoj sesiji]. Onda smo stavili dva nova seta guma, ravnoteža je tada potpuno poremećena [nove gume prebacuju balans prema stražnjoj osovini], i vozimo četiri i pol desetinke sporije. Moramo vrlo brzo promijeniti situaciju. Mislim da je ova staza razotkrila nedostatke koje imamo u bolidu u odnosu na prošlu godinu. Imamo vrlo jasan problem, koji je istaknut ovoga vikenda, za koji znamo da se moramo pozabaviti njime jer ćemo se u protivnom staviti pod ogroman pritisak.”

Red Bull vodi sa samo osam bodova prednosti ispred McLarena dok su Verstappenu ostala i dalje velika 62 boda prednosti ispred Norrisa.

