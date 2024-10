U nedjelju se održava 32. izdanje Zagrebačkog maratona

Podijeli :

xxDamjanxTadicx via Guliver

U nedjelju, 13. listopada održat će 32. izdanje Zagrebačkog maratona za koji se ove godine prijavilo više od 5.500 natjecatelja.

Novina ovogodišnjeg ZG maratona je nova staza za koju je dobiven certifikat Svjetske atletske organizacije. Nova staza koncipirana je tako da se drugi dio maratonske utrke trči središtem grada kako bi maratonci najteži dio utrke trčali u dobroj navijačkoj atmosferi kroz mnogobrojne navijačke punktove.

“Prijavljeno je oko 5.500 natjecatelja. Ove godine smo mijenjali stazu, vjerujem kako će ova biti puno bolja. Zadnjih 20 km maratonci će trčati kroz centar grada i trkači će vidjeti sve najveće zagrebačke znamenitosti,” kazao je prof. dr. sc. Marko Jakopović, direktor maratona i predsjednik Zagrebačkog atletskog saveza.

Najbrojnija utrka bit će polumaraton s gotovo 2.500 trkača, oko 1.000 ih je prijavljeno za maraton, u utrci na 10 km prijavljeno je više od 1.600 natjecatelja. Maraton će ujedno biti i prvenstvo Hrvatske, pa će nastupiti svi najbolji hrvatski maratonci.

Zbog maratona će dio grada biti zatvoren, no ove godine nešto kraće.

“Nadam se da se ljudi više neće ljutiti već će izaći uz stazu i podržavati natjecatelje. S promjenom staze smo uspjeli da će nakon dva sata dobar dio grada biti odblokiran, jedino će malo duže biti zatvoren centar grada. I ove godine imamo posebne medalje koje je dizajnirao Siniša Mareković, a glavni motiv je Uspinjača,” dodao je Jakopović.

Istaknuo je kako svaki veliki grad ima svoj maraton, te kako maratoni nisu smo sportska već i turistička manifestacija.

“Ovaj maraton stavlja Grad Zagreb na svjetsku kartu maratona. Turizam, sport i zdrav život sigurno će nam trebati,” poručio je prvi čovjek zagrebačkog maratona.

Predstavnik Grada Zagreba Milan Pavelić je čestitao organizatorima istaknuvši kako je maraton “najzagrebačkija velika sportska priredba u Zagrebu zbog velikog broja sudionika i gledatelja, ali i prilike da se stanovnici Zagreba uključe u utrke.

Predsjednik Sportskog saveza Grada Zagreba Vjekoslav Šafranić je naglasio važnost maraton za Zagreb, ali i Hrvatsku.

“Mnogo je pretile djece, trčanje je najprirodnija rekreacija, a ova utrka potiče na zdravlje. Više od 5.500 prijavljenih je sjajna brojka i govori koliko je ovaj maraton važan,” kazao je Šafranić.

Maraton starta u nedjelju 13. listopada u 9.00 sati s Trga bana Josipa Jelačića, dok utrka Garmin 10 kilometara kreće u 8.45 sati s istog mjesta.

Dan ranije, u subotu, 12. listopada na programu su i dječje utrke. Dobro došli su svi mališani – od vrtićke dobi do učenika osnovnih škola, zaključno sa 6. razredom. Start je na Trgu bana Jelačića u 12 sati, a utrke u kojima mogu sudjelovati su 50 m za one najmlađe do 600 m za najstarije. Osim sportskog dijela pripremljen je i bogat program, pa klince očekuje veseo i šaren dan pun trke, pjesme i plesa.

Trčat će se za Udrugu Jedra u okviru Svjetskog dana zdravlja pluća. Udruga oboljelih od raka pluća i drugih bolesti pluća Hrvatske, Jedra osnovana je 31. listopada 2007. godine, uz potporu Hrvatske lige protiv raka kao krovne organizacije.

“Očekuju nas dječje utrke, pripremili smo pravi festival umjetnosti i sporta. Na jedan interaktivan način ćemo progovoriti o zdravlju pluća i ovo je odlična prilika da promoviramo brigu za naše zdravlje od najranije dobi,” kazala je predsjednica Udruge Jedra Sandra Karabatić.

Zagrebački maraton pokrenut je 1992. godine na inicijativu tadašnjeg Izvršnog odbora Atletskog društva Veteran. Na prvom izdanju je nastupilo svega 70-tak trkača, a tri desetljeća kasnije, Zagrebački maraton ima prestižnu oznaku World Athletics Bronze Label, čime ima status maratona na listi priznatih kvalifikacijskih utrka za velika natjecanja kao što su Olimpijske igre, Svjetska i Europska prvenstva.

Član je i svjetske organizacije Abbot World Marathon Majors čime je uvršten na listu kvalifikacijskih maratona za sudjelovanje na maratonima u Bostonu, Chicagu, New Yorku, London, Berlinu i Tokiju.