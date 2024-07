Nekadašnji prvak svijeta u skoku u vis pronađen mrtav

Podijeli :

Jacques Freitag, nekadašnji prvak svijeta u skoku u vis, pronađen je mrtav u blizini jednog groblja u zapadnoj Pretoriji.

Freitag je vođen kao nestalo lice od 17. lipnja kada je njegov nestanak prijavljen, a posljednji put je viđen pet dana prije toga.

Kako navodi „Netwerk24“ Freitag je upucan i tijelo je pronađeno u blizini groblja. Freitaga je navodno usred noći pokupio čovjek ispred majčine kuće i od tada više nije viđen.

Freiteg je osvojio svjetsko zlato u Parizu 2003. godine, a rekord karijere mu je bio 2,38 metara što je ujedno i afrički rekord koji je još uvijek na snazi.

On je 1999. godine bio prvak svijeta u kategoriji do 18 godina, 2000. u kategoriji do 20, a onda je 2003. godine bio i svjetski prvak.