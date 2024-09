Budućnost hrvatske atletike: U Varaždinu dočekani svjetski juniorski prvaci

Podijeli :

Gianluca Vannicelli IPA Sport via Guliver Images

Članovima AK Sloboda Varaždin, Jani Koščak i Roku Farkašu, koji su se na nedavnom Svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici u Limi okitili naslovima svjetskih prvaka u sedmoboju, odnosno skoku u dalj, u Varaždinu je u ponedjeljak organiziran dostojan doček. Gotovo tisuću Varaždinki i Varaždinaca okupilo se kako bi pozdravili svjetske prvake.

Svjetska prvakinja u sedmoboju, Jana Koščak, za samo natjecanje kazala je da je bilo zaista naporno i da se borba za zlatnu medalju vodila praktički do završetka posljednje discipline, odnosno do same završnice utrke na 800 metara.

“U trenutku kada sam ušla u cilj ispred Švicarke znala sam da je zlato moje. Bila sam jako umorna ali i jako sretna”, kratko je rekla Koščak koja se za zlato borila sa švicarskom sedmobojkom Lucijom Acklin.

Koščak je rekla i kako je iza nje dosta naporan dio sezone u kojoj se morala vraćati nakon nekoliko ozljeda.

“Cijelo vrijeme sam razmišljala hoću li se stići oporaviti i biti spremna za natjecanje. Uz pomoć mog tima uspjela sam. Tu sam, zdrava sam i zbog svega toga što se događalo prije ova mi je medalja još draža”, izjavile je najbolja juniorska svjetska sedmobojka.

Svjetski juniorski prvak u skoku u dalj, Roko Farkaš, rekao je kako je primarni cilj ove godine bio pokušati osvojiti zlato u desetoboju, no, zbog ozljede okrenulo se pripremama za disciplinu skoka u dalj.

“Nakon ozljede jako smo se dobro pripremili za skok u dalj i samo smo tome posvetili treninge. Jako, jako smo se dobro pripremili i osvojili zlato”, skroman je bio Farkaš dodajući kako je procjena njega i trenera bila i više nego dobra.

Naime, Roko je odličan i na 200 metara, nedavno je oborio 43 godine star državni rekord kojeg je dosada držao Željko Knapić.

“Na svjetsko prvenstvo došao sam sa 12. rezultatom unutar konkurencije. U kvalifikacijama se dogodio taj nevjerojatan skok od 8,15 metara kojeg nisam očekivao. U finalu sam to potvrdio”, završio je Farkaš.

Trener Patrik Koščak rekao je da će se najvjerojatnije trebati dugo čekati da Hrvatska opet ostvari ovakav uspjeh na toj razini natjecanja.

“Ovo su strašni rezultati. Po uspješnosti smo druga nacija među europskim zemljama dok su ispred nas zemlje poput SAD-a, Jamajke, Kenije koje su tradicionalne atletske zemlje. Stvarno možemo biti ponosni na rezultate. Znači, ne samo na plasman već na rezultate koje su naši mladi atletičari postigli”, izjavio je trener Koščak ujedno i otac mlade Jane.

A o kakvim se rezultatima uistinu radi pojasnio je Koščak ističući da bi Rokov rezultat bio dovoljan za peto mjesto na nedavnim Olimpijskim igrama.

“Oni ne da se pripremaju za seniorsku konkurenciju, oni već imaju seniorske rezultate i to su strašni rezultati”, zaključio je trener Koščak koji se zahvalio brojnim Varaždincima koji su došli pozdraviti svjetske prvake.

Na dočeku su bili i gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj te župan Varaždinske županije Anđelko Stričak koji su čestitali Jani i Roku na velikom uspjehu.

“Nismo ni sami svjesni da smo u sportu velesila, ne samo kao država nego kao i grad”, završio je župan Stričak.