Jug i Primorje izborili F4 Eurokupa: Riječani nadoknadili -5 u uzvratu!

Damir Skomrlj CROPIX by Guliver

Vaterpolisti riječkog Primorja EB su pred svojim navijačima nadoknadili pet pogodaka zaostatka i pobjedom 15-9 (2-1, 5-4, 4-3, 4-1) protiv grčkog Vouliagmenija izborili plasman na završni turnir Eurokupa, na kojem će sudjelovati i dubrovački Jug Adriatic osiguranje koji je i u uzvratu svladao beogradsku Crvenu zvezdu sa 14-10.

Momčad Igora Hinića je u prvoj utakmici u Ateni poražena sa 14-9, a na Kantridi su sustavno nadoknađivali razliku. Do 14-8, rezultata koji ih je vodio na Final Four, došli su četiri minute prije kraja. Grci su uspjeli smanjiti na 14-9, ali je Kad Te Riele pogodio za 15-9 na 2:52 minute prije kraja. Obrana Riječana je izdržala bez primljenog pogotka te je to ostao konačan rezultat dvoboja.

Fabio Crippa je s tri pogotka predvodio strijelce Primorja, a po dva gola postigli su Kas Te Riele, Luka Babić, Tin Brubnjak, Niko Čubranić i Lovro Paparić.

Nakon što su u Gružu svladali Crvenu zvezdu sa 15-9, vaterpolisti dubrovačkog Juga su slavili i u uzvratu u Beogradu sa 14-10 (4-2, 3-3, 3-1, 4-4). Po tri pogotka za momčad Vjekoslava Kobešćaka postigli su Hannes Daube i Marko Žuvela, a po dvaput su mrežu zatresli Toni Mozara i Rino Burić.

Uz Primorje EB i Jug AO, nastup na završnom turniru (17. i 18. svibnja) izborili su španjolski Sabadell i njemački Spandau.

Sabadell je kao domaćin sa 7-6 svladao bukureštansku Steauu u uzvratu te s ukupnih 13-11 izborio plasman na Final Four. Spandau je i u Berlinu svladao talijansku Savonu. Bilo je 12-10 pa je njemačka momčad osigurala plasman na završni turnir s ukupnih 23-20.