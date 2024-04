Samo na SK: Sve je spremno za spektakl – svi borci prošli vagu za UFC 300!

Podijeli :

Sport Klub je osigurao i najatraktivniju preliminarnu borbu u kojoj će se sučeliti Aleksandar Rakić i Jiri Prochazka, a meč ćepočeti oko 03:15 sati. Glavni program starta z 04:00!

Nitko od boraca si nije dozvolio neozbiljnost pada na vagi za jubilarni UFC 300 pa je svih 26 boraca zadovoljilo tražene težine. U glavnoj borbi večeri, UFC prvak u poluteškoj kategoriji Alex Pereira i bivši UFC prvak u poluteškoj kategoriji Jamahal Hill susresti će se u okršaju za pojas u kategoriji do 93kg. Hill, suočen s zvižducima publike, slijegao je ramenima nakon žustrog prijema publike i govorio o svom povratku nakon Achillesove ozljede koja mu je mogla završiti karijeru.

“Ovo mi je sve,” rekao je UFC-ovom komentatoru Joeu Roganu nakon sučeljavanja s prvakom Pereirom.

“Bez obzira na to što svi vi zviždite, bez obzira kako se svi osjećate, ono što sam zamalo izgubio, što mi se moglo dogoditi, dodalo je vatru u meni. Definitivno je zapalilo vatru u meni. Bez obzira na sve, dolazim sve ostaviti unutra. Drago mi je što sam se vratio.”

Pereira je u međuvremenu obećao da će natjerati svog prvog izazivača za naslov u poluteškoj kategoriji da plati za nepoštivanje na konferenciji za novinare za subotnji događaj. Hill je objesio kamenu glavu koju je Pereira koristio za promociju i razbio ju je na tlo nakon intenzivnog gledanja ‘oči u oči’. To je bilo u suprotnosti s prijateljskim rukovanjem i razmjenom autograma koje je Hill tražio ranije tijekom tjedna borbe. Pereira je jasno dao do znanja da nije zadovoljan ovim preokretom. “Pa, to je sjajna prilika boriti se na UFC-u 300”, rekao je Pereira putem prevoditelja.

“To je velika prilika. Jako sam oduševljen time. Prije nekoliko dana, taj tip je rekao da me poštuje, čak je tražio da mu se potpišem na majicu, i učinio je ono što je učinio jučer. Ali sutra će imati svoj dan .” Pereira brani pojas nakon što je osvojio upražnjeni naslov nokautom od Jirija Prochazke na UFC-u 295. Hill se nada da će ponovno preuzeti pojas koji je izgubio kada se odrekao naslova nakon spomenute ozljede, zbog koje je ostao izvan oktogona 15 mjeseci nakon dominantne pobjede nad Gloverom Teixeirom na UFC-u 283.

U sunaslovnoj borbi večeri, UFC prvakinja u slamka kategoriji Zhang Weili braniti će svoj pojas protiv sunarodnakinje Yan Xiaonan. Spomenimo i da će pojas za ‘najopakijeg frajera’ za koji će se na 5 rundi boriti Justin Gaethje i Max Holloway dodijeliti legendarni ‘The Hammer’ Mark Coleman.

Intenzivno sučeljavanje održali su i najbolji balkanski borac Aleksandar ‘Raketa’ Rakić i češki samuraj Jiri Prochazka. Taj meč koji će vjerojatno izbaciti prvog izazivača za (trenutno) Pereirin pojas očekujemo oko 03.30h te ćemo ga UŽIVO prenositi na našem SK Fightu.

Borba za pojas u poluteškoj kategoriji – Alex Pereira (93kg) vs. Jamahal Hill (93kg)

Borba za pojas u ženskoj slamka kategoriji – Zhang Weili (52kg) vs. Yan Xiaonan (52kg)

Borba za ‘BMF’ pojas – Justin Gaethje (70kg) vs. Max Holloway (70kg)

Charles Oliveira (70,5kg) vs. Arman Tsarukyan (70,5kg)

Bo Nickal (84kg) vs Cody Brundage (84kg)

Preliminarne borbe u 02:00

Jiri Prochazka (93kg) vs. Aleksandar Rakić (93kg)

Calvin Kattar (66kg) vs. Aljamain Sterling (66kg)

Holly Holm (62kg) protiv Kayle Harrison (62kg)

Sodiq Yusuff (66kg) vs. Diego Lopes (66kg)