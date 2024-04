VIDEO: Rakić za SK: Pobjedom nad Prochazkom idem po pojas

Podijeli :

U ekskluzivnom razgovoru za SK našem novinaru Karlu Pokasu, Aleksandar Rakić najavio je svoj nastup na jubilarnom UFC-u 300. Popularni "Raketa" pričao je o povratku nakon ozljede, pripremama za meč, situaciji u poluteškoj diviziji...

Aleksandar Rakić vraća se u kavez, a njegov protivnik je bivši prvak poluteške kategorije, Jiri Prochazka. Prije gotovo dvije godine, Rakić je zadobio tešku ozljedu koljena koja ga je odvojila od borbi. S druge strane, Prochazka je u međuvremenu postao prvak, no i on je zadobio tešku ozljedu ramena. Nakon toga se vratio te u meču za upražnjenu titulu izgubio nokautom od Alexa Pereire. Meč Rakića i Prochazke zatvara preliminarni program, a sve to uz prijenos na SK Fight kanalu.

Kakav je osjećaj vratiti se?

“Što da kažem, mnogo sam sretan zbog povratka. Uzbuđen sam i motiviran, ali fokusiran. Nisu me još emocije ponijele. Ove dvije godine što se nisam borio, prošle su jako brzo. U te dvije godine izdogađalo se mnogo toga, a ima osjećaj kako je prošlo samo 5-6 mjeseci. Oporavio sam se od ozljede, napredovao sam u svakom segmentu borbe, parteru, hrvanju, boksu… Najviše što sam dobio u te dvije godine je smirenost. Ta smirenost i samopouzdanje to će biti ključno u sljedećem meču, a i u daljnjoj karijeri. Vidim ogroman napredak u tom segmentu.”

Uzeli ste si vremena za oporavak…

“Trebao sam se i ranije već boriti, ali Jan (Blachowicz) je otkazao. Imao sam dosta vremena da se oporavim, dosta sam radio. Dvije godine ne biti u kavezu, a gledati kako pojas ide od jednoga do drugoga, do trećega. To je samo dodalo ulje na vatru, u meni gori. Znam da ih mogu da pobijedim, da imam potencijala biti prvak. O tom potom, sada je u važno da u subotu imam dobru predstavu.”

Prozivanje njega i Jirija započelo je 2021. godine…

“I ja i on smo iz iste regije, ja sam u Austriji, on u Češkoj. Taj meč se morao kad-tad dogoditi. On ima 31 godinu, ja 32, obojica smo još mladi u tom sportu, obojica smo u top 5. Istina, bilo je prozivanja preko Twittera, prodavali smo taj meč. Konačno je došlo do toga. Ja sam njega izazvao nakon što je Jan Blachowicz otkazao i napokon na ovakvoj priredbi kao što je ova UFC 300, gdje je ogromna motivacija biti dio toga.

Kamp i pripreme…

“Kamp je prošao u najboljem redu, spremao sam se u Beču. Doveo sam dosta sparing partnera iz Poljske, Slovenije, Srbije, Njemačke. Spremio sam se baš dobro, a momci su dali sve od sebe da rekreiraju Prochazku koliko god mogu. Prošlo je bez ozljeda, baš se dosta radilo. U ovom kampu promijenio sam to da sam umjesto dva sparinga tjedno, sada sparirao tri.”

Jiri je rekao kako vas planira deklasirati…

“Njegova velika snaga je što on pada, ali uvijek se vraća u meč. Pitanje je sada koliko puta on može to ponoviti. Naravno da će reći da će me deklasirati. Njegova škola, tehnika, u usporedbi sa mnom je smiješna. Tehnički nije na mojoj razini, on više ide na srce i kaos. Cilj je biti fokusiran, hladnokrvan, ne biti emotivan. Trebam raditi samo ono što ja zamišljam i onda će se sve pokazati.”

Komentar na glavnu borbu večeri

“Dolazak Pereire u diviziju je odličan potez. Njegov meč s Hillom je jako interesantan i bitan za cijelu diviziju. Ja se nadam da se Hill 100% oporavio od teške ozljede. Bit će to sjajan meč i rat na nogama. Neka bolji pobijedi, ali šanse su po meni 60-40 za Pereiru.

Kako gledaš na svoju situaciju u diviziji, s obzirom na to da si dugo izbivao zbog ozljede?

“Situacija se odvila odlično za mene. Pobjedom nad Prochazkom sam ja u realnoj priči za napad na pojas, u najboljoj poziciji.”