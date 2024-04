Hrgovićev meč karijere, a ovo mu je protivnik

Podijeli :

xAlanxStanfordx via Guliver

Dugo, dugo se čekala jedna ovkava zanimljava kada je u pitanju karijera najboljeg hrvatskog teškaša Filipa Hrgovića. Novinar i boksački insajder Dan Rafael otkrio je da će na o presici u Londonu u ponedjeljak biti objavljeno da se Hrgović 1. lipnja bori protiv Daniela Duboisa.

Daniel Dubois je najjače ime Hrgovićeve karijere. Riječ je o boksaču koji je prošle godine izazvao Oleksandra Usika u meču za pojase prvaka po organizacijama WBA, IBF, WBO, IBO i izgubio u devetoj rundi. Hrgović u karijeri ima 17 pobjeda u isto toliko borbi, dok je Dubois na omjeru od 20 pobjeda i dva poraza.

“Hrgović će se boriti protiv Duboisa za upražnjenu IBF titulu u teškoj kategoriji. Pobjednik meča Fury – Usik prema ugovoru bi trebao napustiti naslov u određenom razdoblju nakon borbe, a to se mora dogoditi prije 1. lipnja. Ne bude li pobjednik te borbe to učinio sam te pokušao ignorirati ugovor, tada će to učiniti IBF i oduzeti mu pojas. Dakle, kada se Hrgović i Dubois budu borili 1. lipnja na priredbi u Saudijskoj Arabiji, tada će se gotovo 99 posto boriti za upražnjeni IBF-ov naslov. A pobjednik te borbe borit će se protiv sljedećeg prvog izazivača – Anthonyja Joshue”, rekao je Rafael.