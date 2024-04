Hrgović: Joshua će protiv mene proći kao što je Engleska 2007. na Wembleyu

Podijeli :

AlanxStanfordx PMI-5694-0072 via Guliver Image

Filip Hrgović će 1. lipnja u Rijadu na priredbi Matchroom vs. Queensberry: 5v5 odraditi dosad najveću borbu u karijeri. Protivnik će mu biti britanski boksač Daniel Dubois (20-2, 19 KO). Očekuje se da će IBF-ova titula ostati upražnjena nakon što Tyson Fury i Oleksandr Usik dogovore revanš poslije prvog meča 18. svibnja za ujedinjenje teškaških titula.

Samo dva tjedna kasnije IBF bi, tvrdi dobro upućeni novinar Dan Rafael, dobio novog prvaka u borbi između Hrgovića i Duboisa. Dubois je najjače ime Hrgovićeve karijere. Radi se o Britancu koji je prošle godine izazvao Usika u meču za pojase prvaka po organizacijama WBA, IBF, WBO, IBO, pa izgubio u devetoj rundi.

Hrgović je mjesec i pol dana uoči meča karijere dao intervju za The Stomping Ground. Među ostalim, rekao je kako je sretan što ponovo surađuje s Eddiejem Hearnom, kojeg smatra “najboljim promotorom na svijetu”, te je zahvalan njegovu timu Matchrooma.

Hrgović misli da mu odgovara Duboisov stil. Istaknuo je da je riječ o dobrom borcu, no sebe smatra boljim. “Dubois je solidan borac, ali nije sjajan. Nema odličan mentalitet ni karakter, predao se protiv Joea Joycea i Usika, to nije dobra odlika borca.

Ima dobre osnovne vještine i tehniku, no ne mislim da je velik borac, već osrednji. Možda je medium well, kao odrezak s malo krvi, a ja sam well done”, izjavio je Hrgović, nakon čega ga je novinar pitao da prognozira ishod meča. “Vidjet ćeš, dođi 1. lipnja, plati ulaznicu ili pay per view, pa ćeš vidjeti”, odgovorio je hrvatski boksač.

Hrgović se nada da će borba s Duboisom biti za pojas IBF-ova prvaka, no sve ovisi o meču Furyja i Usika i njihovom dogovoru o revanšu. “Vidjet ćemo nakon toga, no to bi trebala biti borba za upražnjenu titulu”, izjavio je Hrgović.

Prokomentirao je i mogućnost da se u rujnu u Londonu, ako pobijedi Duboisa, bori s vrhunskim britanskim borcem Anthonyjem Joshuom.

“To mi je velika motivacija. Čuo sam da je takav plan, stoga bi pobjednik naše borbe došao u odličnu situaciju i vjerojatno se borio s Joshuom u rujnu na Wembleyju. To ću biti ja, to je sudbina. Dubois je imao svoju priliku. Borio se za titulu i izgubio, sada dolazi moje vrijeme. Pobijedit ću i onda idem na Wembley pobijediti Joshuu.

Kao što je, ako se sjećate, hrvatska nogometna reprezentacija došla ovamo i razbila Englesku, tada (2007., u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, 3:2, op. a.) i u polufinalu Svjetskog prvenstva. Tako ću razbiti Joshuu i postati legenda. Dolaze velike stvari”, zaključio je Hrgović.