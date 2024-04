Evo koliko je Rakić zaradio na UFC 300

Podijeli :

Guliver Images / BB190531JN046

Aleksandar Rakić, najbolji srpski MMA borac, vratio se u UFC oktogon nakon dvije godine pauze uzrokovane teškom ozljedom koljena. Rakić, jedan od najboljih svjetskih velteraša (do 93 kg), nastupio je na UFC 300, najvećoj svjetskoj pozornici, iako se prema podacima o teškašima koji se navode u medijima možda ne bi moglo reći da.

Rakić je zaustavljen tehničkim nokautom u drugoj rundi i sada mu je score u najboljoj svjetskoj MMA promociji 6-3, a ukupni u profesionalnoj karijeri 14-4. Porazio ga je bivši prvak Jiri Prohaska.

No, prema informacijama Sportbiblea, Rakić je za ovaj nastup zaradio samo 74 tisuće dolara.

Općenito, kada UFC nije zakonski obvezan otkriti informacije o naknadama, odlučuje to ne učiniti i naziva to poslovnom tajnom. No, ovisno o tome gdje se sajmovi održavaju, i ta se praksa mijenja jer propisi npr. u Kaliforniji ili Australiji. diktiraju potpunu transparentnost.

UFC 300 održan je u Las Vegasu, Nevada, pa UFC nije morao navoditi točne brojke isplaćenih naknada. Zbog toga se u američkim medijima pojavljuju “procurile” informacije o plaćama za UFC 300.

UFC je u prošlosti bio pod pritiskom kritika javnosti zbog iznimno niskih naknada u odnosu na prihode cijele korporacije koji su iz godine u godinu znatno veći.