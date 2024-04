Hrvatski gimnastičari odlični prvog dana DOBRO Cupa

Podijeli :

Slobodan Kadić/HGS

Prvog kvalifikacijskog dana DOBRO World Cupa koji je u četvrtak startao u osječkoj dvorani Gradski vrt, čak šest hrvatskih gimnastičara izborilo je subotnja finala.

Borbe za medalje izborili su Aurel Benović na tlu, Filip Ude i Marko Sambolec na konju s hvataljkama, Tijana Korent na preskoku te Sara Šulekić i Sofia Mešter na dvovisinskim ručama.

U sutrašnjim kvalifikacijama nastupaju Tin Srbić na preči, Tina Zelčić na gredi i Aurel Benović na preskoku.

Najbolji nastup odradio je domaći dečko, Osječanin Aurel Benović koji je imao najveću kvalifikacijsku ocjenu na parteru, 14.150 i u subotu će se u svom 19. finalu u karijeri boriti za devetu medalju. Iz Osijeka već ima zlato i srebro.

“Jako sam zadovoljan kako sam odradio vježbu. Početna ocjena bila je 6.3 kako sam i najavljivao i odradio sam stvarno čisto. Nadam se da ću u finalu ipak popraviti neke greškice koje su mi se dogodile danas i da ću biti u borbi za medalje. Suci su danas strogo sudili, ali ja sam stvarno dobro odradio i zato možda djeluje da sam uvjerljivo na vrhu,” rekao je Aurel kojeg sutra čekaju i kvalifikacije preskoka.

Filip Ude drhtao je doslovno do posljednjeg vježbača na konju s hvataljkama, a onda se s ocjenom 13.550 (start 5.9) kao osmi plasirao u finale. Finale u kojem će nastupiti i njegov klupski kolega iz čakovečkog GK MZ Macan, debitant na ovom natjecanju, Marko Sambolec, danas treći sa 13.850 (start 5.7). Najbolji na konju danas bio je Kazahstanac Ilyas Azizov sa 14.650.

“Zadovoljan sam što sam u finale, ali i dalje sam razočaran što nisam napravio vježbu, što sam pao pred kraj vježbe. Nisam tužan, ali ostajem pri tome da sam razočaran, jer tu vježbu doma inače odrađujem 9 od 10. Nikakvih problema nemam s njom. Možda mi se malo posrećilo danas, ali opet s druge strane to je dokaz da imam kvalitetu, da i s padom mogu ući u finale, što je dobra stvar za novi pravilnik koji me čeka. I drugi su danas kiksali, kiksao sam i ja, ali ja sam napravio bolje s kiksom nego oni i to je to. Ne mogu reći da nisam zaslužio finale, zaslužio sam ga jer sam osmi, ali u mojoj glavi je to razočaranje,” kazao je srebrni olimpijac Ude.

“Bez obzira na ocjenu i rezultat, idem probati napraviti najjaču vježbu koju znam, neću ništa kalkulirati. Moram probati tu vježbu, to je vježba za Europsko prvenstvo koje nas čeka za dva tjedna,” dodao je.

Sambolec je naglasio kako je sretan što će u svom drugom finalu u karijeri, a prvom u Osijeku nastupiti baš uz Udea.

“Bit će mi čast nastupiti uz njega. Dao sam danas stvarno maksimum, iako nisam uspio napraviti što treniram, fulao sam saskok, napravio sam C, a ne D težinu, ali srećom, nije smetalo. Prvi put sam došao u Osijek i odmah sam u finalu. Nije moglo bolje,” poručio je.

Tijana Korent izborila je svoje 11. finale preskoka u Osijeku i čak 46. u karijeri. Danas je bila četvrta s 12.899 (oba skoka 4.2 – 12.933 i 12.866).

“Zadovoljna sam svojim skokovima, danas je bio glavni cilj ući u finale, a onda idemo sve ispočetka, ocjene idu na nulu. Nadam se da ću u finalu ipak malo popraviti izvedbu skokova. Uz malo sreće, tko zna što sve može biti. Konkurencija je dosta jaka,” poručila je Korent.

Prvi put Hrvatska će u Osijeku imati finale na dvovisinskim ručama. I to odmah dva. Naša kandidatkinja za Olimpijske igre u Parizu, Sara Šulekić prošle godine bila je korak do finala, a danas ga je izborila s trećom ocjenom (12.933; 4.7). Društvo u finalu pravit će joj debitantica, 15-godišnja Riječanka Sofia Mešter zahvaljujući 7. mjestu i ocjeni 12.333 (5.1).

“Zadovoljna sam vježbom, a pogotovo ocjenom. Silno sam željela to finale u Osijeku. Treći put sam ovdje, prošle godine prva rezerva i evo treća sreća sada. Presretna sam što sam uspjela i veselim se subotnjem finalu. Ići ću težu vježbu što mi je dodatan izazov,” najavila je Sara.

“Ponosna sam na sebe i drago mi je što u svom prvom finalu neću biti sama, što ću biti uz Saru. Ići ću s istom vježbom kao i danas i pokušati opet izvući svoj maksimum. Ovo je stvarno nevjerojatno već sada, moje prvo seniorsko natjecanje, prvi Svjetski kup i odmah finale,” oduševljena je Sofia.

Do finala u Osijeku danas nije uspio doći tek riječki parteraš Marko Jovičić koji je zauzeo 26. mjesto s 10.300 (4.4).

“Pao sam zadnju dijagonalu i suci nisu priznali saskok tako da ocjena govori puno lošije nego je izgledalo do samoga kraja. Nisam sretan s ovime, znam da sam mogao, ali pred kraj me pojela želja i jednostavno noge su postale olovo,” rekao je Jovičić.

U petak od 15 sati kreće drugi kvalifikacijski dan, a od hrvatskih predstavnika u lovu na finale bit će Tin Srbić na preči, Tina Zelčić na gredi i Aurel Benović na preskoku.