Zenit u totalnoj ludnici stigao do novog naslova prvaka Rusije

Guliver

Nogometaši Zenita su u ludom zadnjem kolu ruskog prvenstva obranili naslov prvaka u troboju s Dinamom iz Moskve i Krasnodarom

Dinamo je u zadnje kolo ušao kao vodeća momčad prvenstva s dva boda više od Zenita i tri više od Krasnodara kod kojeg je gostovao. Inače, klub iz Moskve na naslov prvaka čeka od 1976. godine.

Dinamo bi s pobjedom osigurao naslov prvaka, a dosta bi mu bio i bod pod uvjetom da Zenit kod kuće ne pobijedi Rostov. Krasnodar je prvak mogao biti samo s pobjedom i kiksom Zenita jer bi imao bolji međusobni omjer od dinama. Na poluvremenu je na obje utakmice bilo 0:0, a sve se promijenilo gotovo u isto vrijeme.

Krasnodar je poveo kod kuće protiv Dinama u 52. minuti, a samo dvije minute kasnije Ronaldo je šokirao Zenit i doveo Rostov u vodstvo. U tom trenutku Krasnodar je imao titulu u rukama, ali samo do 65. minute kad je Gustavo Mantuan u Sankt Petersburgu iz penala izjednačio na 1:1.

Zenit je navalio na gol Rostova i do preokreta je došao u 85. minuti golom Artura. Krasnodar je u tom trenutku do titule mogao samo ako Rostov izjednači, a Dinamo ako preokrene, no nije se dogodilo ni jedno ni drugo. Krasnodar je pobijedio 1:0, Zenit je pobijedio 2:1 i došao do šeste uzastopne, a 11. titule prvaka ukupno u svojoj povijesti.

Podsjetimo, ruski klubovi odlukom UEFA-e ne mogu nastupati u europskim natjecanjima.