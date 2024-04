Jakirović: Nema nervoze, ali uvijek možeš dobiti gol iz prekida. Moj kum? Pravi fajter

Podijeli :

AndresxGongora via Guliver Image

Dinamov trener Sergej Jakirović bio je zadovoljan osvojenim bodovima protiv Gorice, čime su se Modri približili Rijeci na samo dva boda.

“Čestitam dečkima na jako dobroj utakmici. Od prve minute smo pokazali da smo energični, da je pristup dobar i tražili smo brzi gol, koji smo i zabili. Mogli smo sve riješiti prije, osobito u prvom poluvremenu, a i Nevistić je jako dobro reagirao kod njihove jedine šanse. Tražili smo u nastavku drugi gol, imali smo i sjajnu priliku preko Kulenovića da odemo na 2:0, ali je Bulat na kraju zabio pa smo mirno priveli utakmicu kraju”, rekao je u uvodu Sergej Jakirović.

Je li bilo nervoze s obzirom na poraz na prošlom gostovanju u Turopolju?

“Nije nervoza, ali uvijek ti je negdje u glavi da možeš dobiti gol iz nekog prekida, neke greške, no danas smo bili koncentrirani 90 minuta, osim one jedne šanse.”

VEZANA VIJEST U okršaju kumova Jakirović svladao Vidovića, Dinamo puše za vratom Rijeci

Što je rekao vaš kum Rajko Vidović na drugoj strani?

“Što će reći, čestitao je. On je borac i fajter i puno je radio da dođe u ovu poziciju. Želim mu sreću.”

Dinamo je i u ovoj utakmici igrao u formaciji 3-5-2 koju u zadnje vrijeme sve češće Jakirović koristi.

“Radili smo ovaj tjedan na tome. Većinom je lopta kod nas u posjedu pa su linije kretanja malo drukčije nego kad igramo druge sustave. Ovako imamo više fluidnosti, više kombiniramo, a imamo i dva napadača, koji pritišću zadnju liniju. Problem je što ostaje dosta prostora otraga kad se izgubi lopta i radit ćemo na tome.”

Špikić je ostao na tribini.

“Osjetio je zatezanje u aduktoru, žao mi je baš. Nadam se da će biti spreman za Varaždin.”

Trener Gorice Rajko Vidović kazao je:

“Vidjelo se koliku Dinamo ima širinu. Odradili su dobru utakmicu, napravili više šanse, a mi smo, po meni, dobro parirali. Malo me ljuti što smo poklonili prvi gol, bio je jeftin. Imali smo dobru šansu preko Rukavine, koju nismo iskoristili, i u drugom poluvremenu je Dinamo napravio više i zasluženo pobijedio. Da imamo u napadu Petkovića, zabili bismo onu šansu. No, to se mora platiti. Imali smo tu jednu jako dobru šansu, nismo je iskoristili i primili smo baš jeftine golove.”