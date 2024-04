Prva pressica novog trenera Hajduka: ‘Možda bude i lakše bez publike na Poljudu’

Podijeli :

Robert Matić/Hajduk.hr

Novi trener Hajduka Jure Ivanković najavio je nedjeljni susret s Osijekom od 16.30 sati na Poljudu sklopu 30. kola HNL-a.

Na klupi je Ivanković zamijenio Karoglana.

“Nakon što je Karoglan odlazio, razgovarali smo, pružio mi je svu podršku i savjete. Rekao mi je da ostanem svoj i pokušam klubu dati nešto svoga. Zahvalan sam mu, svi u klubu smo bili tužni što nismo došli do rezultata kojeg smo zacrtali”, rekao je Ivanković.

“Razgovarali smo iskreno igrači i ja, pet-šest minuta, ništa posebno. Oni znaju odgovornosti svoje. Idemo dan po dan, truditi se maksimalno, nismo ulazili u analize. Nije lako, očit je psihološki pad, ali oni su profesionalci. Velika je čast biti ovdje, moj rad i zalaganje je prepoznato. Nisam ni u najluđim snovima ovo očekivao. Odlučio sam prihvatiti povjerenje i preuzeti odgovornost.

Neće biti publike na Poljudu. Možda je na taj način i lakše, ali nogomet se igra radi publike. Podrška je ove sezone bila sjajna. Navijači su sezonu odradili šampionski, mi ostali smo zaostali. Nadamo se njihovom povratku što ranije”, rekao je novi trener Hajduka.

Hajduku i dalje nedostaju ozlijeđeni igrači.

“Hajduk će u utakmici s Osijekom biti bez Ivana Lučića i Lovre Kalinića. Branit će od prve minute 19-godišnji Borna Buljan. Zvonimir Šarlija, Marko Livaja, Ferro i Dario Melnjak neće igrati, dok je Filip Uremović u dobrom stanju.

Prostora će biti za mlađe igrače, da skupljaju iskustvo, sada kada nije rezultatski imperativ. Moramo pokušati stabilizirati momčad, izgurati sezonu na najbolji mogući način, ne rasprodavati ugled”, kaže Ivanković.

“Ivan Perišić je izuzetno motiviran na treninzima, ta njegova posvećenost i strast su ga doveli do toga što je postao. On je na raspolaganju do kraja sezone, imat će minutažu u svim utakmicama. Igrači poput Marka Livaje i Perišića dobro se odnose prema meni, ali i prema svakom treneru.

Oni su profesionalci, s takvim igračima imate najmanje problema. Znaju cijeniti trud trenera, što se toga tiče, čast, zadovoljstvo ali i odgovornost je raditi s takvim igračima”, rekao je novi trener Hajduka.