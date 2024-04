Budimirov trener o penalu: ‘Već me triput tražio oprost’

Podijeli :

Hrvatski napadač Ante Budimir promašio je kazneni udarac u osmoj minuti sudačke nadoknade.

U susretu 31. kola španjolskog nogometnog prvenstva Valencia je na gostovanju pobijedila Osasunu 1:0.

Najbolju priliku za izjednačenje Osasuna je imala u sudačkoj nadoknadi utakmice nakon što je hrvatski reprezentativac Ante Budimir izborio kazneni udarac. Ruben Pena je ubacio s desne strane do Budimira kojeg je po nogama udario Hugo Guillamon. Sudac Jose Munuera prvotno nije pokazao na bijelu točku, ali je nakon poziva iz VAR sobe promijenio odluku.

Kazneni udarac je izveo Budimir, no to je učinio tragično loše. Zaletio se, pa zastao, te nespretno zahvatio loptu koja je jedva došla do Giorgija Mamardašvilija koji ju je samo pokupio.

Trener Osasune Jagoba Arrasate se nakon utakmice kratko osvrnuo na promašeni penal Budimira i otkrio:

“Tražio me već tri puta za oprost, ali ja nemam što oprostiti, ovdje nitko nije zakazao. Dogodila se blokada i za njega je to nešto čudno, glava utječe jako u ovim situacijama. Sigurno je da će ova situacija ostati u sjećanju obzirom da je to bila posljednja akcija na utakmici. Budimir je inače igrač koji je pouzdan kada su u pitanju penali, do danas nije promašio niti jedan jedanaesterac, ali sve je to dio nogometa. Odigrali smo dobru utakmicu, nismo zaslužili poraz, ali ostali smo bodova. ostaje žal.”