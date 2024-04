Budimir prokomentirao odlazak Jakobušića iz Hajduka, evo što je rekao

Podijeli :

Guliver Images

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije do 17 godina, Marijan Budimir iznio je svoj stav o događanjima u Hajduku.

Nekadašnji trener Hajdukovih juniora komentirao je odlazak Lukše Jakobušića u A1 Nogometnom podcastu.

“Iznenadilo me. Mislio sam da će on sam otići, ako bude htio. Znam koliko je predsjednik Jakobušić ambiciozan, međutim on je ranije rekao da će otići ako Hajduk ne bude prvi. Trenutno su za to šanse minimalne. Po statutu Nadzorni odbor može smijeniti predsjednika, a mislim da su se sad odlučili za to da se novi predsjednik može pripremiti za novu sezonu. Vjerojatno će doći i novi sportski direktor i novi trener.”