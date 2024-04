Bottas je prije točno sedam godina svladao Ferrarije za prvu F1 pobjedu

Podijeli :

Valtteri Bottas ostvario je prvu pobjedu u Formuli 1 na današnji dan 2017. u Sochiju nakon što je s trećeg startnog mjesta prestigao oba Ferrarija i pobijedio unatoč kasnom pritisku Sebastiana Vettela.

U utrci jednoga zaustavljanja u boks najvažniji događaji odvili su se na startu i sredinom utrke kad su vodeći vozači obavili svoja jedina zaustavljanja u boksu, a Bottas je vodstvo koje je zgrabio na sprintu do prvoga zavoja zadržao do kraja utrke i došao do prve pobjede u karijeri, donosi MaxF1.net.

Fernando Alonso odustao je već u krugu zagrijavanja zbog problema s pogonskom jedinicom zbog čega su vozači morali odvoziti još jedan krug prije starta utrke.

Bottas je sjajno startao i odmah prošao Raikkonena, a iza Vettela je u zavjetrini skupio dodatnu brzinu i prošao ga s vanjske strane prije drugoga zavoja.

U prvom krugu dolazi do sudara između Palmera i Grosjeana koji nisu nastavili utrku, što je izazvalo izlazak sigurnosnog automobila.

Nakon povlačenja sigurnosnog automobila Bottas je zadržao vodstvo ispred Vettela, Raikkonena, Hamiltona i Verstappena, a u petom krugu odustaje Daniel Ricciardo u Red Bullu zbog zapaljenih stražnjih kočnica.

Lewis Hamilton imao je problema s pregrijavanjem motora zbog čega nije mogao pritiskati jedan dio prve dionice, a Bottas je izgradio vodstvo od nekoliko sekundi ispred Vettela u Ferrariju.

Bottas je prvi ušao u boks od vodećih vozača u 28. krugu, u trenutku dok je imao 2.5 sekundi prednosti ispred Vettela, a Raikkonen u boks ulazi krug kasnije i vraća se iza Bottasa.

Vettel prvi i jedini put u boks ulazi u 34. krugu i vraća se na drugo mjesto iza Bottasa, Raikkonena i Hamiltona.

Bottas je snažno blokirao prednji lijevi kotač na kočenju za 13. zavoj i Vettelu pomogao da ga na sedam krugova novijim gumama sustigne i smanji njegovu prednost na dvije sekunde. Ali unatoč bržem bolidu Vettel nije uspio zaprijetiti Bottasu.

Bottas je pobijedio s manje od dvije sekunde prednosti ispred Vettela i njegovog momčadskog kolege Raikkonena, a Hamilton je završio četvrti nakon neprepoznatljivog izdanja u Rusiji i problema s pregrijavanjem.

Max Verstappen imao je usamljenu utrku na petom mjestu s više od 20 sekjndi prednosti ispred Pereza i Ocona, a Hulkenberg je osvojio četiri boda za Renault završivši osmi, što je druga utrka zaredom da osvaja bodove.

Force India nastavila je sjajan niz osvajanja bodova jer su na sve četiri ovogodišnje utrke osvojili bodove s oba bolida, a u Rusiji su osvojili dosad najveći broj bodova (14).

Felipe Massa utrku je završio na devetom mjestu nakon što je u kvalifikacijama razdvojio dva vozača Red Bulla, a posljednji bod osvojio je Carlos Sainz u Toro Rossu.

