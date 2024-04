Uremović: Moramo se zamisliti, ja prvi. Dok ima šanse trebamo se boriti!

Podijeli :

Nogometaši Rijeke u Jadranskom derbiju nadjačali su Hajduk s 1:0 golom Marca Pašalića i tako zadržali velikih +5 nad Dinamom, uz ipak utakmicu više. Utakmicu je komentirao Hajdukov Filip Uremović.

“Još jedan poraz u nizu, pobijedila je danas bolja momčad. Sve ono što radimo, ne pokazujemo na terenu. Prošla utakmica me uopće ne dira, danas smo trebali ući s novim idejama, ali nismo uspjeli. Svatko se mora zamisliti, ja prvi. Nisam mogao više od ovoga s dva treninga prošli tjedan. Nadam se da se ozljeda nije pogoršala. Dok god imamo šanse, ne gledam to kao da smo ispali iz utrke za naslov prvaka. No treba reći da je Rijeka stvorila veliku priliku. Nama je svaka utakmica derbi i tako joj trebamo pristupiti”, nakon utakmice je rekao branič Hajduka Filip Uremović.