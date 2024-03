Tudor: Ne živimo u prošlosti, ali poštujem neke stvari

Podijeli :

Hrvatski trener Igor Tudor u subotu od 18 sati na Olimpicu dočekuje Juventus.

“I ja sam znatiželjan kako će momčad izgledati. Nadam se da ćemo imati određenu prednost nad protivnikom jer nas nisu mogli skautirati, ali ono što želim vidjeti je intenzitet, kompaktnost, da napadamo i branimo zajedno, bez obzira na sustav i formaciju. Prvenstveno želim vidjeti hrabrost, čak i pod cijenu pogreške. To je normalno“, poručio je hrvatski trener Tudor.

Njega su talijanski novinari upitali je li mu ovo najvažnija utakmica najvažnija u karijeri?

“U nogometu se uvijek preuveličava: ‘utakmica života’ ‘odlučujući moment’… Meni je jedino bitno da dobro treniramo, da motiviram igrače na pravi način i da odigramo dobru utakmicu. Sve ostalo je pretjerivanje.”

Hoće li rotirati momčad s obzirom da su utakmice blizu jedna druge?

“Apsolutno, bit će prostora za sve igrače jer dolazimo s reprezentativne stanke. Imamo i zgodnu mogućnost mijenjati petoricu igrača i pokušat ću svima dati priliku, a i to će mi pomoći da dobijem povratnu informaciju. Želim što prije moguće prenijeti na momčad svoje ideje.”

Kakvo je stanje u svlačionici?

“Imam odlučne i ponosne igrače. Znaju da su vrjedniji od devetog ili desetog mjesta, a odgovori zašto je to tako će doći tijekom vremena.”

Je li momčad spremna za intenzivan nogomet?

“Na treningu su fizički pokazatelji bili dobri. Lazio je uvijek imao dobre brojke proteklih godina, ali bitno je zadržati takav nivo.”

Prati li novosti? Jedna od glavnih tema je mogući povratak Cira Imobbilea u reprezentaciju.

“Bilo bi suicidalno da trener stalno čita novine, društvene mreže, sluša radio i gleda televiziju. To ne radim niti kada stvari idu dobro. Trener mora biti fokusiran na svoj posao, a informiraju me kada je riječ o ozbiljnim temama. Sa Immobileom sam pričao u dva navrata, osjetio sam da je motiviran i vjerujem da je povratak u reprezentaciju samo njegova stvar. Ima dva mjeseca da napravi posao. On je dečko koji ima sjajne igračke, ali i ljudske kvalitete.”

Hoće li se osloniti na senatore ili svi počinju od nule?

“Ne živimo u prošlosti, ali poštujem neke stvari. Prvo se moramo vratiti pobjedama i krenuti s dobrim rezultatima.”