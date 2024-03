Sopić: Manchester City? Da dođe 10 puta bolja ponuda, ostao bih u Rijeci

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Rudeš i Rijeka u subotu u 17 sati na stadionu u Kranjčevićevoj igraju utakmicu 28. kola SuperSport HNL-a. Rijeka nakon reprezentativne pauze u završnicu prvenstva ulazi kao vodeća s 59 bodova. Hajduk je drugi s 55 bodova, a Dinamo treći s 54 boda i utakmicom manje. Trener Riječana Željko Sopić na konferenciji za medije najavio je utakmicu.

“Očekuje nas jedna zahtjevna utakmica, kao i svaka druga, bez obzira na Rudešovu poziciju na tablici. Kao i svaka od zadnjih devet utakmica, igra se za tri boda. Moramo vidjeti u kakvom su nam stanju reprezentativci, počevši od Pašalića, Pjace, Labrovića, Bande i Hodže.

Znamo da nas nakon Rudeša čekaju Lokomotiva i Hajduk. Moramo dobro rasporediti snage. Nemamo što previše pričati i kalkulirati, idemo po tri boda”, rekao je Sopić, nakon čega su uslijedila pitanja novinara.”

“Dobro smo odmorili igrače dva dana, a onda napravili intenzivan mini-ciklus. To smo radili do Domžala. Nažalost, vrijeme nam ovaj tjedan ne ide na ruku. Jučer smo improvizirali, danas ćemo vidjeti što će biti. Mislim da ćemo spremni dočekati Rudeš. Ne možemo računati na Radeljića i Obregona zbog kartona. Grgić ima manjih problema, ali imamo širok kadar.

Neće to biti lagana utakmica, za mene su to najteže utakmice jer su bodovi unaprijed upisani, a poučeni iskustvom Dinama protiv Rudeša na Kranjčevićevoj, ništa neće doći s neba. Od prve minute maksimalno, pa će nas to nagraditi.”

Rudeš je u pripremnoj utakmici dobio Celje. Je li to dodatno upozorenje?

“Pa je, ali znate kakve su pripremne utakmice. U njima se priprema za nešto. To im je diglo samopouzdanje. S druge strane, kada oni gledaju nas isto… Baš nije onako lijepo vidjeti da ti je budući protivnik dobio 6:0. To su prijateljske utakmice. Znate kako uvijek kažem: “Kada delegat uđe u kućicu, možemo pričati o nečemu.” Pripremne utakmice su pripreme za nešto što dolazi.”

Upozoravali ste da Rudešu nekad mora krenuti. Koliko je opasan u prvih 60 minuta kada igrači imaju snage?

“Ne bih rekao da Rudeš nema snage za svih 90 minuta, već dođe do pada koncentracije i nekih drugih stvari. Kao i svaka ekipa, naravno da su opasni ako nismo na maksimumu, a ne vidim zašto ne bismo bili. Naporno smo radili. Dečki koji su otišli u reprezentacije su jako dobro odigrali svoje uloge. Osim vremena, nemamo nikakvih problema što se tiče priprema.”

Rekli ste da slijedi naporan tjedan. Reprezentativci će imati četiri utakmice u deset dana. Kako rasporediti snage?

“Za svakog se protivnika pozorno pripremamo. Neki igrači će dobiti više šanse protiv Rudeša, neki protiv Lokomotive, neki protiv Hajduka. Podijelit ćemo vrijeme, ali rezultat ne smije patiti. Tako smo igrali i u Kupu protiv Rudeša, nismo počeli s prvih 11, što ne znači da sada nećemo. Ovo je jako bitna utakmica, igramo za tri boda, nema razlike između utakmice s Rudešom i s Hajdukom.”

Kako zadržati fokus ekipe na prvoj sljedećoj utakmici s obzirom da slijede polufinale Kupa i Hajduk?

“Nemamo problema s time, stvarno smo dečki, stružni stožer i ja koncentrirani na sljedeću utakmicu. Kada prođe Rudeš, okrenut ćemo se idućoj. Znamo da imamo tri utakmice u tjedan dana, sve je to jasno, ali trenutno nas zanima samo subota, 17 sati, Kranjčevićeva. Ostalo će doći po inerciji, glupo je skakati na to. “

Lindon Selahi je u jednom intervjuu, bez da mu se sugeriralo, podsjetio na situaciju otprije dvije godine. Rijeka je bila blizu, borila se za titulu te je išla klubu koji je već bio ispao. Bio je to Hrvatski dragovoljac, za koji su igrali Galešić, Hodža, Smolčić, Frigan… Dakle, igrači su svjesni ozbiljnosti utakmice koja ih čeka za razliku od publike koja si smije dozvoliti da se pali na Hajduk, a ne na Rudeš?

“Gledajte, stalno se neke stvari potenciraju i izvlače iz prošlosti. Kao pouka, da. Ponovno kažem, teško ćete dobiti utakmicu s trećeligašem ako ne uđete sa 100 posto.

S druge strane, znam da je zanimljivo, ali napravit ćemo sve da se povijest ne ponovi. Nema potrebe to spominjati pošto ova Rijeka igra dobar nogomet. Neće biti lagana utakmica, ali odmah će se vidjeti da idemo po pobjedu. Nadam se da neće biti problema.”

Dosta igrača ima dva žuta kartona. Bojite li se da bi mogli ući opreznije u utakmicu?

“Ne, niti najmanje. Tko dobije treći žuti neće igrati protiv Hajduka, igrat će netko drugi. Vraćam se na ono kad smo išli igrati protiv Hajduka na Poljud, kad se najavljivala kataklizma, dvojica stopera ne mogu igrati… Ja sam samo rekao da su dvojica koja su nastupila igrala protiv Lillea. Na kraju se pokazalo da sam bio u pravu, ali nisam to pričao jer sam bio u pravu.

Trenutno svi igrači vjeruju da će početi protiv Rudeša i to je naša najveća snaga. Imamo 23 igrača koji u to vjeruju, to nije bajka. Da pitate bilo koga u kabini, svi misle da će početi. Koga nema, bez njega se može i mora. Sada smo bez Radeljića i Obregona, a vjerojatno nekoga neće biti u sljedećoj utakmici.

Kako nama, tako i drugima, takvo je pravilo u Hrvatskoj – tri žuta kartona (nakon kojih igrač propušta jednu utakmicu, op. a.). Nadam se da ćemo se ugledati na Europu, pa ćemo kao Njemačka imati za svaki peti. Trebamo ići prema naprijed, pogledati kako je to u Europi. Stvarno nema problema, na svakom treningu može biti ozljeda, a kartoni su sastavni dio igre.”

Kažete da Vas Aberdeen ne zanima zbog kiše. A dosta je ima i ovdje. Je li Vam draža riječka kiša?

“Ma ne, nisam ja to uopće rekao. To sam rekao kolegi poslije utakmice. Nemam baš nikakav interes, znači 0 posto za Aberdeen. To su medijska nagađanja. Tko je rekao, zeko je rekao. Nitko nije kontaktirao mene ni Rijeku.

Zašto ne Manchester City, zašto Aberdeen? Koja je razlika? Tak i tak se pišu gluposti, onda se može pisati nešto bolje. Ozbiljno kažem, imam 0 posto interesa za Aberdeen ili nekoga drugoga. Fokus mi je na Rijeci i, uz dužno poštovanje Aberdeenu, da dođe deset puta bolji klub, ostao bih trenutno ovdje.”